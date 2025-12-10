हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMission Rojgar: यूपी में बेरोजगारी पर वार! युवाओं को मिला अधिकार, मिशन रोजगार ने दी नई उड़ान

Mission Rojgar: यूपी में बेरोजगारी पर वार! युवाओं को मिला अधिकार, मिशन रोजगार ने दी नई उड़ान

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार ने युवाओं को बेरोजगारी से उबारा है. इस मिशन का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी, निजी और स्व-रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 10 Dec 2025 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश, जो कभी बेरोजगारी और पलायन के लिए जाना जाता था, आज 'मिशन रोजगार' के जरिए देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में उभर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किए गए इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी, निजी और स्व-रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है. आइए आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझते हैं कि यह मिशन कैसे जमीन पर उतर रहा है.

बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट

आंकड़े बताते हैं कि साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग 19% थी. 'मिशन रोजगार' के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते आज यह घटकर लगभग 2.4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है. यह बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस रणनीति और पारदर्शी प्रक्रिया है.

सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता

पिछले 8 सालों (2017-2025) में योगी सरकार ने लगभग 7.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भर्तियां बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के हुई हैं. पुलिस भर्ती में ही करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका मिला है. चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'ई-अधियाचन' पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे विभागों में खाली पदों की जानकारी तुरंत आयोग को मिलती है और भर्ती प्रक्रिया समय पर शुरू हो पाती है.

निजी क्षेत्र और निवेश से रोजगार की बहार

केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के द्वार खोले गए हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के जरिए आए लाखों करोड़ के निवेश धरातल पर उतर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, लगभग ₹15 लाख करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, जिनसे करीब 60 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश देश का 'MSME हब' बन चुका है. राज्य में 96 लाख से ज्यादा MSME इकाइयां सक्रिय हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया है.

स्किल डेवलपमेंट और विदेशों में अवसर

'मिशन रोजगार' के तहत युवाओं की स्किलिंग (कौशल विकास) पर विशेष जोर दिया जा रहा है. यूपी कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 14 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्लेसमेंट मिला है. सरकार अब युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए भी काम कर रही है. इजराइल, रूस, जापान और जर्मनी जैसे देशों में स्किल्ड मैनपावर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे यूपी के युवा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

'मिशन रोजगार' ने न केवल युवाओं को आर्थिक सुरक्षा दी है, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी भरा है. पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निवेश के अनुकूल माहौल ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है. यदि यह रफ्तार जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता राज्य बन जाएगा और 'वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' का सपना हकीकत में बदल जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 10 Dec 2025 11:28 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UTTAR PRADESH UP Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
Advertisement

वीडियोज

Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
नौकरी
Bombay High Court Recruitment: बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
जनरल नॉलेज
Religious Studies: हिंदुओं में छोटे-छोटे बच्चे बन जाते हैं पंडित, क्या मुस्लिमों में भी होता है ऐसा?
हिंदुओं में छोटे-छोटे बच्चे बन जाते हैं पंडित, क्या मुस्लिमों में भी होता है ऐसा?
ट्रेंडिंग
Video: 'जज्बे को सलाम' आधा शरीर लकवाग्रस्त फिर भी जेप्टो डिलीवरी कर रही हैं 52 साल की वीना- वीडियो वायरल
'जज्बे को सलाम' आधा शरीर लकवाग्रस्त फिर भी जेप्टो डिलीवरी कर रही हैं 52 साल की वीना- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget