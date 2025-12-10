Mission Rojgar: यूपी में बेरोजगारी पर वार! युवाओं को मिला अधिकार, मिशन रोजगार ने दी नई उड़ान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश, जो कभी बेरोजगारी और पलायन के लिए जाना जाता था, आज 'मिशन रोजगार' के जरिए देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में उभर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किए गए इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी, निजी और स्व-रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है. आइए आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझते हैं कि यह मिशन कैसे जमीन पर उतर रहा है.

बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट

आंकड़े बताते हैं कि साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग 19% थी. 'मिशन रोजगार' के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते आज यह घटकर लगभग 2.4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है. यह बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस रणनीति और पारदर्शी प्रक्रिया है.

सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता

पिछले 8 सालों (2017-2025) में योगी सरकार ने लगभग 7.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भर्तियां बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के हुई हैं. पुलिस भर्ती में ही करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका मिला है. चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'ई-अधियाचन' पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे विभागों में खाली पदों की जानकारी तुरंत आयोग को मिलती है और भर्ती प्रक्रिया समय पर शुरू हो पाती है.

निजी क्षेत्र और निवेश से रोजगार की बहार

केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के द्वार खोले गए हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के जरिए आए लाखों करोड़ के निवेश धरातल पर उतर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, लगभग ₹15 लाख करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, जिनसे करीब 60 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश देश का 'MSME हब' बन चुका है. राज्य में 96 लाख से ज्यादा MSME इकाइयां सक्रिय हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया है.

स्किल डेवलपमेंट और विदेशों में अवसर

'मिशन रोजगार' के तहत युवाओं की स्किलिंग (कौशल विकास) पर विशेष जोर दिया जा रहा है. यूपी कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 14 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्लेसमेंट मिला है. सरकार अब युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए भी काम कर रही है. इजराइल, रूस, जापान और जर्मनी जैसे देशों में स्किल्ड मैनपावर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे यूपी के युवा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

'मिशन रोजगार' ने न केवल युवाओं को आर्थिक सुरक्षा दी है, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी भरा है. पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निवेश के अनुकूल माहौल ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है. यदि यह रफ्तार जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता राज्य बन जाएगा और 'वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' का सपना हकीकत में बदल जाएगा.