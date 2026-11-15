ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपीः डिजिटल सशक्तीकरण से बदल रही युवाओं की तकदीर, योगी सरकार की योजना का बड़ा असर

यूपीः डिजिटल सशक्तीकरण से बदल रही युवाओं की तकदीर, योगी सरकार की योजना का बड़ा असर

योगी सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना ने न केवल विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ा है, बल्कि उन परिवारों तक भी डिजिटल पहुंच बनाई है, जिनके लिए स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदना आसान नहीं था.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 15 Nov 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की पहल अब शिक्षा, सामाजिक सशक्तीकरण और आर्थिक समावेशन के व्यापक माध्यम के रूप में सामने आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना ने न केवल विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ा है, बल्कि उन परिवारों तक भी डिजिटल पहुंच बनाई है, जिनके लिए स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदना आसान नहीं था. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ की ओर से मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित स्वतंत्र प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) में योजना के दूरगामी सामाजिक और शैक्षणिक प्रभावों की पुष्टि हुई है.

अध्ययन के अनुसार, मार्च 2026 तक प्रदेश में लगभग 60 लाख स्मार्ट डिवाइस वितरित किए जा चुके हैं. इनमें 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.61 लाख टैबलेट शामिल हैं. प्रदेश की औसत पारिवारिक सदस्य संख्या पांच मानते हुए अध्ययन में इसका संभावित पारिवारिक प्रभाव लगभग 3 करोड़ लोगों तक आंका गया है. यह आंकड़ा बताता है कि योजना का लाभ केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवारों के अन्य सदस्य भी डिजिटल सुविधाओं से जुड़ रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्रः गहरे पानी में डूब रहे लड़के को बचाने गए बहन-जीजा भी डूबे, तीनों की मौत
सोनभद्रः गहरे पानी में डूब रहे लड़के को बचाने गए बहन-जीजा भी डूबे, तीनों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: 209 सीटों की लिस्ट दिल्ली गई? पंकज चौधरी और CM योगी ने जारी की चिट्ठी
UP चुनाव: क्या है बीजेपी के 209 उम्मीदवारों की सूची का सच? अब पार्टी का आया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बोले- 'जय छठी मैया'
सीएम योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बोले- 'जय छठी मैया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए CM योगी, बच्चों को बांटे टैबलेट
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए CM योगी, बच्चों को बांटे टैबलेट

योजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इसका समावेशी स्वरूप है. अध्ययन में यह बात भी सामने आई कि बड़ी संख्या में लाभार्थी ऐसे परिवारों से हैं, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है. वहीं, सर्वेक्षण में शामिल 4,414 परिवारों में से 2,019 यानी 45.7 प्रतिशत परिवारों के लिए योजना के तहत मिला डिवाइस पहला स्मार्ट डिजिटल उपकरण है. यह तथ्य डिजिटल डिवाइड को कम करने में योजना की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है. अध्ययन का निष्कर्ष है कि जिन परिवारों के पास पहले डिजिटल संसाधन नहीं थे, वहां योजना का सकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दिया.

सीएम योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बोले- 'जय छठी मैया'

टैबलेट से बेहतर शैक्षणिक परिणाम

अध्ययन में टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया. इसमें टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने सीखने की क्षमता, करियर संबंधी आकांक्षाओं, योजना के प्रति संतुष्टि, सशक्तीकरण और नेतृत्व क्षमता जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया. आठ मानकों पर टैबलेट उपयोगकर्ताओं के परिणाम सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय रूप से बेहतर पाए गए. इससे उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में टैबलेट की उपयोगिता स्पष्ट होती है.

बेटियों के सशक्तीकरण में भी प्रभावी साबित हुई योजना

अध्ययन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सामने आई है. महिला लाभार्थियों ने शैक्षणिक प्रदर्शन, राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, दक्षता और आत्मनिर्णय जैसे मानकों पर पुरुष लाभार्थियों से बेहतर परिणाम दर्ज किए. इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल उपकरण बेटियों के लिए केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का भी साधन बन रहे हैं. 

डिजिटल उपयोग बढ़ा, परिवारों और शिक्षण संस्थानों को भी लाभ

सर्वेक्षण में 43.5 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों द्वारा प्रतिमाह पांच जीबी से ज्यादा इंटरनेट डेटा उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई. अभिभावकों ने बताया कि डिवाइस का उपयोग परिवार के अन्य सदस्य भी ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर रहे हैं. शिक्षकों और प्राचार्यों ने कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता में सकारात्मक बदलाव को प्रदर्शित किया. अध्ययन में कक्षा सहभागिता और स्वतंत्र शिक्षण के लिए 4.53/5 की उच्च रेटिंग दर्ज की गई.

योजना को और प्रभावी बनाने के लिए आईआईएम की संस्तुतियां

आईआईएम लखनऊ की अध्ययन टीम ने योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए दस रणनीतिक सुझाव दिए हैं. इनमें उच्च शिक्षा एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से टैबलेट उपलब्ध कराना, पहली बार डिजिटल डिवाइस पाने वाले परिवारों को अतिरिक्त वरीयता, डिजिटल वेलनेस प्रशिक्षण, शिक्षकों का डिजिटल प्रशिक्षण, संस्थानों में वाई-फाई सुविधा, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और नियमित प्रभाव आकलन शामिल हैं.

सोनभद्रः गहरे पानी में डूब रहे लड़के को बचाने गए बहन-जीजा भी डूबे, तीनों की मौत

Published at : 15 Nov 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्रः गहरे पानी में डूब रहे लड़के को बचाने गए बहन-जीजा भी डूबे, तीनों की मौत
सोनभद्रः गहरे पानी में डूब रहे लड़के को बचाने गए बहन-जीजा भी डूबे, तीनों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: 209 सीटों की लिस्ट दिल्ली गई? पंकज चौधरी और CM योगी ने जारी की चिट्ठी
UP चुनाव: क्या है बीजेपी के 209 उम्मीदवारों की सूची का सच? अब पार्टी का आया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बोले- 'जय छठी मैया'
सीएम योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, बोले- 'जय छठी मैया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए CM योगी, बच्चों को बांटे टैबलेट
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए CM योगी, बच्चों को बांटे टैबलेट
Advertisement

वीडियोज

Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Sandeep Chaudhary: UP Elections 2027 में 20% वोट की 'माया'..दलित को कौन भाया? सटीक विश्लेषण
ABP Report : Akhilesh Yadav का दलित दांव, PDA कितना असरदार? | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
UP Elections 2027: Owaisi-Chandrashekhar की जोड़ी 27 में किसका बिगाड़ेगी खेल? | MahaDangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
पंजाब
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
विश्व
ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा! अमेरिकी रिपोर्ट ने चौंकाया, क्या बोले स्पीकर गालिबाफ?
ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा! अमेरिकी रिपोर्ट ने चौंकाया, क्या बोले स्पीकर गालिबाफ?
ऑटो
Upcoming Hatchbacks Cars: WagonR से नई Hyundai i20 तक, आ रहीं 3 धांसू Hatchback
WagonR से नई Hyundai i20 तक, आ रहीं 3 धांसू Hatchback
एग्रीकल्चर
Gir Cow Price: कितने की आती है गिर गाय? जानें कीमत और दूध देने की क्षमता
कितने की आती है गिर गाय? जानें कीमत और दूध देने की क्षमता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget