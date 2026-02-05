उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ बबिता चौहान ने एक बार फिर लव जिहाद और जिम जिहाद का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि जिमो में आज सबसे बड़ा जिहाद चल रहा है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है. लव जिहाद के लिए आजकल जिमो, कॉलेज और हॉस्पिटल्स को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान एटा महोत्सव में पहुंची थी, जहां उन्होंने लव जिहाद को लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा. उन्होंने कहा कि इन दिनों जिमों, कॉलेजों और अस्पतालों को टारगेट बनाया जा रहा है. छांगुर-वांगुर जैसे जो अजगर थे उनको तो पकड़ लिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाथ बहुत लम्बे हैँ. जो अजगर थे वो तो सब पकड़े गए हैँ अब छोटे-छोटे सांप और सपोले बच गए हैं जो अभी भी समाज के लिए घातक हैँ.

लव जिहाद से लोगों को सावधान रहने की अपील

बबिता चौहान ने लोगों से अपील की है. इन सब बातों को लेकर हमें जागरुक रहना होगा, अपने आस पड़ोस की जगह भी देखनी पड़ेंगी. इसके साथ ही उन्होंने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत को लेकर बयान दिया और कहा कि छात्रों को मोबाइल से दूर ही रहना चाहिए. सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए.

'महिलाओं को स्वावलंबी बना रही सरकार'

महिलाओं के लिए कामों को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों को शपथ दिलाती हूं ताकि बाल विवाह बिलकुल न हो. आयोग महिलाओं की समस्याओं की तहसील स्तर पर सुनवाई करता है जिससे महिलाओं को कोई कठिनाई न हो. महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. सी मार्ट के माध्यम से महिलाओं को नया मार्किट दिलाया जा रहा है. महिलाओं के लिए पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण से वो सशक्त बन रहीं हैँ.

हमारी सरकार ने मिशन शक्ति और ऑपरेशन जाग्रति जैसे कार्यक्रम चलाकर महिलाओं को जागरूक और निडर बनाया है. राज्य महिला आयोग महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान के लिए काम कर रहा है. साइबर बुलिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी महिला आयोग काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए और उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए.

