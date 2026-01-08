'मोबाइल की वजह से टूट रहे परिवार', यूपी महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने बुधवार को एटा पहुंची, जहां उन्होंने महिला जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने जनपद से प्राप्त सभी 9 शिकायतें सुनीं. इस दौरान उन्होंने मोबाइल को लेकर ऐसे टिप्पणी की जो अब चर्चा का विषय बन गई हैं. रेनू गौड़ ने कहा कि मोबाइल फोन की वजह से शादीशुदा परिवार टूट रहे हैं.

एटा जनपद में पुलिस लाइन सभागार में महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने महिलाओं की चौपाल लगाई, जिसमें सीओ कृतिका सिंह और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए और उन्होंने महिलाओं की समस्याएं को सुनकर उनका निस्तारण करने के निर्देश जिए.

महिला आयोग ने सुनी परेशानी

इस कार्यक्रम में जनपद से कई महिलाओं ने हिस्सा लिया और रेनू गौड़ के आगे घरेलू हिंसा और तमाम पारिवारिक विवादों को रखा. इसके अलावा शादीशुदा पतियों द्वारा दूसरी महिलाओं से संबंध जैसे समस्याओं पर भी महिलाओं ने अपनी परेशानी रखी.

मोबाइल की वजह से टूट रहे परिवार

रेनू गौड़ ने इस दौरान कहा कि आज प्राप्त हुई 9 महिलाओं की शिकायतों में सभी शिकायतें शादीशुदा पतियों द्वारा दूसरी महिलाओं से सम्बन्ध होने और उनको रखने की पायी गयी. उन्होंने कहा कि इन परिवारों के टूटने का कारण मोबाइल फोन बन रहा है. महिलाओं और बच्चियों को फोन पर सावधानी बरतनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से परिवार में पति द्वारा दूसरी महिला रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. इस तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कृति का पालन करना जरूरी है. रेनू गौड़ ने कहा कि इस तरह के मामलों में पहली पत्नी को उसका हक दिलाए जाने के लिए कहेगी. महिलाओं और लड़कियों के लिए जागरुकता शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा.

