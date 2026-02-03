हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में छाया घना कोहरा, आज कई जिलों में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली और होगी बारिश, अलर्ट जारी

UP Weather: यूपी में छाया घना कोहरा, आज कई जिलों में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली और होगी बारिश, अलर्ट जारी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज भी कोहरे, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई हैं. मौसम में आए इस बदलाव की वजह से अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट आएगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 03 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम बदल गया है. सोमवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा तो वहीं इटावा, औरैया समेत, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुक़सान हुआ, मौसम विभाग ने आज 3 फरवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी दी है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज बारिश होने की संभावनी हैं. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. ज़्यादातर जिलों में आज घने कोहरे का ऑरेंज और यलो अलर्ट दिया गया हैं. 

24 घंटों में तेजी से बढे़गी सर्दी

मौसम में आए इस बदलाव की वजह से अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी तेजी कमी आएगी. पश्चिमी यूपी में अचानक 4-6 डिग्री की गिरावट आएगी जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में 2-4 डिग्री तापमान बढ़ सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. 

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए हैं. वहीं कोहरे की वजह से सुबह के समय विजिबिलिटी कम है. दोपहर में कुछ एक इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में आज सुबह धूप निकलेगी, लेकिन शाम तक कुछ बादल छाने का अनुमान है. 

इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी 

यूपी में आज बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की संभावना है. इन जिलों मे बहुत अधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 

घने कोहरे और बारिश का अलर्ट

सहारनपुर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और झांसी, महोबा, हमीरपुर व ललितपुर में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और कहीं-कहीं बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया है. फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है. इन जिलों में भी घने कोहरा छाया रहेगा. 

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, उन्नाव, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराज गंज, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है. 

Published at : 03 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement

वीडियोज

Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Janhit: संसद में चीन पर 'युद्ध'...राहुल का संसद में कटाक्ष | Rahul Gandhi | Parliament Session
Rajasthan News: मकान मालिक के नाम चोर का 'वो' लेटर लिपस्टिक, दीवार पर लिखा पैगाम | Unique Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
एमएम नरवणे की उस किताब में आखिर है क्या, जिसे लोकसभा में बोलने पर अड़े राहुल गांधी? जानें
एमएम नरवणे की उस किताब में आखिर है क्या, जिसे लोकसभा में बोलने पर अड़े राहुल गांधी? जानें
जनरल नॉलेज
Ice cream History: जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
यूटिलिटी
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
आय प्रमाण पत्र घर बैठे ऐसे बनाएं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget