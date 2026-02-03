उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम बदल गया है. सोमवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा तो वहीं इटावा, औरैया समेत, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुक़सान हुआ, मौसम विभाग ने आज 3 फरवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज बारिश होने की संभावनी हैं. इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. ज़्यादातर जिलों में आज घने कोहरे का ऑरेंज और यलो अलर्ट दिया गया हैं.

24 घंटों में तेजी से बढे़गी सर्दी

मौसम में आए इस बदलाव की वजह से अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी तेजी कमी आएगी. पश्चिमी यूपी में अचानक 4-6 डिग्री की गिरावट आएगी जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में 2-4 डिग्री तापमान बढ़ सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए हैं. वहीं कोहरे की वजह से सुबह के समय विजिबिलिटी कम है. दोपहर में कुछ एक इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में आज सुबह धूप निकलेगी, लेकिन शाम तक कुछ बादल छाने का अनुमान है.

इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी

यूपी में आज बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की संभावना है. इन जिलों मे बहुत अधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

घने कोहरे और बारिश का अलर्ट

सहारनपुर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और झांसी, महोबा, हमीरपुर व ललितपुर में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और कहीं-कहीं बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया है. फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है. इन जिलों में भी घने कोहरा छाया रहेगा.

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, उन्नाव, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराज गंज, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है.