उत्तर प्रदेश में भयंकर सर्दी का टॉर्चर जारी हैं. सुबह और शाम के समय घने कोहरे और शीत दिवस की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया हैं. आज भी प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है. इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी दी है. नए साल पर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है. ऐसे में सर्दी में और इजाफा होगा.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 29 दिसंबर को दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. लेकिन इस दौरान ज्यादातर जगहों पर घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है. वहीं कई जिलों में शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है. 30 और 31 दिसंबर को भी प्रदेश में ऐसी ही स्थिति रहेगा.

नए साल पर 17 जिलों में बारिश

एक जनवरी को मौसम में बदलाव आएगा. इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत 17 जिलों में बारिश के आसार हैं. जिससे सर्दी में और इजाफा होगा.

इन जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट

यूपी में आज बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत आसपास के इलाकों में आज शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. इन जगहों पर घने कोहरे से अत्यंत घने कोहरे की संभावना जताई गई है.

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सँभल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, अमेठी, सुल्तानपुर, कौशांबी और सुल्तानपुर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट हैं वहीं उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, वाराणसी और संत रविदास नगर में कोहरे के साथ शीत दिवस का अलर्ट हैं.

इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या और देवरिया में घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है. बीते 24 घंटों में मेरठ में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 दर्ज किया गया. वहीं इटावा, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी भी प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे.

