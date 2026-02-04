हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, आज 22 जिलों में घने कोहरे को अलर्ट, सर्द हवाएं करेंगी परेशान

UP Weather: यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, आज 22 जिलों में घने कोहरे को अलर्ट, सर्द हवाएं करेंगी परेशान

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई बारिश के बाद सर्दी बढ़ गयी हैं. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलेंगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 Feb 2026 07:01 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. मंगलवार को राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, तो कही़-कहीं तेज ओले भी गिरे जिससे सर्दी में तेजी से इजाफा हुआ हैं. बारिश के बाद अब प्रदेश में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा हैं. मौसम विभाग ने आज 4 फरवरी को सहारनपुर से गोरखपुर तक कोहरे का अलर्ट जारी किया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है. जिसके बाद अब मौसम शुष्क रहेगा. आज बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज घने कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है. कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी रहने का अनुमान हैं, जिससे लोगों को सड़कों पर आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

यूपी में घने कोहरे का यलो अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट हैं. इन जिलों में कहीं-कहीं जीरो विजिबिलिटी रहने का अनुमान है. 

पछुआ हवाओं के चलने से बढ़ेगी सर्दी

कोहरे के बाद अब यूपी में पछुआ हवाओं का दौर शुरू होने जा रहा है, इस दौरान प्रदेश में 15-25 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान हैं. इस बीच आने वाले दिनों में मौसम शुष्क ही रहेगा, कहीं कोई ख़ास अलर्ट नहीं दिया गया है. जिससे मौसम में तेजी से बदलाव होगा. 5-8 फरवरी तक प्रदेश में हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि 9 फरवरी को फिर से मौसम में बदलाव आ सकता है और कहीं-कहीं बारिश हो सकती हैं. 

बारिश के चलते गिरा पारा

मंगलवार को लखनऊ समेत कानपुर, हरदोई, वाराणसी व आसपास के इलाकों में बारिश हुई. जिससे तापमान में गिरावट हुई हैं और सर्दी ने पलटी मार ली है. अगले 24 घंटों में सेंट्रल यूपी में अधिकतम तापमान में अचानक 3-6 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है. अगले तीन दिनों में रात में सर्दी बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आ सकती है. 

Published at : 04 Feb 2026 07:01 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
