हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, इटावा में 8.4 तक लुढ़का पारा, बेहद खराब श्रेणी एक्यूआई दर्ज

UP Weather: यूपी में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, इटावा में 8.4 तक लुढ़का पारा, बेहद खराब श्रेणी एक्यूआई दर्ज

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम सर्द हो गया है. पछुआ हवाएं चलने की वजह से रात में ठंडक काफी बढ़ गई हैं, वहीं सर्दी के साथ हवा में प्रदूषण के स्तर ने भी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया है. सुबह और शाम के समय अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी है और लोगों को गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. वहीं दिल्ली से सटे जिलों में हवा काफी खराब है, यहां एक्यूआई 300 से 350 के बीच पहुंच गया हैं. 

आईएमडी ने आज 10 नवंबर को प्रदेश के दोनों पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया हैं, इस दौरान मौसम साफ रहेगा, कहीं भी धुंध या कोहरे की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक कोई ख़ास बदलाव होने का अनुमान नहीं जताया है. 15 नवबंर तक मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है. 

पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्दी

प्रदेश में पछुआ हवाएं चलने की वजह से थोड़ी सर्दी बढ़ गई हैं. रात के समय तापमान धीरे-धीरे गिर रहा है. पिछले 24 घंटे में इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया. यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के भी नीचे जाकर 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जो सामान्य से 6.3 डिग्री कम है. वहीं कानपुर, बुलंदशहर, बरेली और प्रयागराज में भी न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. 

सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण

अगले पांच दिन प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. सर्दी से साथ यूपी वालों के लिए हवा में प्रदूषण भी चिंता की बड़ी वजह बना हुआ है. दिल्ली से सटे जिलों में लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं. यहां के नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और हापुड़ जैसे शहरों में एक्यूआई बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है. 

सोमवार सुबह सात बजे गाजियाबाद के लोनी में हवा में प्रदूषण का स्तर 360, नोएडा सेक्टर 62 में एक्यूआई 342, सेक्टर 116 में 339, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में 316, मेरठ के पल्लवपुरम में 329 और हापुड़ में 321 एक्यूआई दर्ज किया गया जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है. 

Published at : 10 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
क्रिकेट
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान को पड़ा दिल का दौरा, 11 साल के इंटरनेशनल करियर में खेले 7 मैच
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान को पड़ा दिल का दौरा, 11 साल के इंटरनेशनल करियर में खेले 7 मैच
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
क्रिकेट
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान को पड़ा दिल का दौरा, 11 साल के इंटरनेशनल करियर में खेले 7 मैच
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान को पड़ा दिल का दौरा, 11 साल के इंटरनेशनल करियर में खेले 7 मैच
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
ट्रेंडिंग
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
नौकरी
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget