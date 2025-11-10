उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया है. सुबह और शाम के समय अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी है और लोगों को गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. वहीं दिल्ली से सटे जिलों में हवा काफी खराब है, यहां एक्यूआई 300 से 350 के बीच पहुंच गया हैं.

आईएमडी ने आज 10 नवंबर को प्रदेश के दोनों पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया हैं, इस दौरान मौसम साफ रहेगा, कहीं भी धुंध या कोहरे की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक कोई ख़ास बदलाव होने का अनुमान नहीं जताया है. 15 नवबंर तक मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है.

पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्दी

प्रदेश में पछुआ हवाएं चलने की वजह से थोड़ी सर्दी बढ़ गई हैं. रात के समय तापमान धीरे-धीरे गिर रहा है. पिछले 24 घंटे में इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया. यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के भी नीचे जाकर 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जो सामान्य से 6.3 डिग्री कम है. वहीं कानपुर, बुलंदशहर, बरेली और प्रयागराज में भी न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण

अगले पांच दिन प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. सर्दी से साथ यूपी वालों के लिए हवा में प्रदूषण भी चिंता की बड़ी वजह बना हुआ है. दिल्ली से सटे जिलों में लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं. यहां के नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और हापुड़ जैसे शहरों में एक्यूआई बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है.

सोमवार सुबह सात बजे गाजियाबाद के लोनी में हवा में प्रदूषण का स्तर 360, नोएडा सेक्टर 62 में एक्यूआई 342, सेक्टर 116 में 339, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में 316, मेरठ के पल्लवपुरम में 329 और हापुड़ में 321 एक्यूआई दर्ज किया गया जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है.