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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मौसम बदलते ही जहरीली हुई हवा, कोहरे ने दी दस्तक; जानें कैसा रहेगा मौसम

यूपी में मौसम बदलते ही जहरीली हुई हवा, कोहरे ने दी दस्तक; जानें कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मौसम बदलते ही हवा जहरीली हो गई है, प्रदेश के कई जिलों में हवा का गुणवत्ता स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में है. वहीं ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 07 Nov 2026 08:37 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के साथ ही बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते हवा बेहद जहरीली हो गई है. प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लाल निशान को पार कर गया है. बागपत के बड़ौत में एक्यूआई 1176 तक पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों की हवा में भी जहर घुला है. वहीं ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है.

रियल टाइम वायु प्रदूषण लेवल के मुताबिक, आगरा का एक्यूआई 410, अकबरपुर का एक्यूआई 427, अलीगढ़ 540 एक्यूआई, इलाहाबाद का एक्यूआई 411, अमेठी का एक्यूआई 418, बागपत का एक्यूआई 813, बहराइच का एक्यूआई 322, बड़ौत का एक्यूआई 1176, बरेली का एक्यूआई 348 रिकॉर्ड किया गया है.

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प्रयागराज का एक्यूआई 364, नोएडा का एक्यूआई 641, सहारनपुर का एक्यूआई 508, सीतापुर का एक्यूआई 575, मुजफ्फरनगर का एक्यूआई 750, मेरठ का एक्यूआई 876, लखनऊ का एक्यूआई 381 रहा है.

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में जहरीली हुई हवा

इसी तरह बदायूं का एक्यूआई 453, बुलंदशहर का एक्यूआई 773, एटा का एक्यूआई 323, इटावा का एक्यूआई 463, फैजाबाद का एक्यूआई 478, फतेहपुर का एक्यूआई 367, फतेहपुर सिकरी में 421, गौतम बुद्ध नगर का एक्यूआई 565 और गाजियाबाद का एक्यूआई 672 दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है.

आज कैसा रहेगा यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है. प्रदेश में बरेली का सबसे कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. प्रयागराज में 18.2, बहराइच में 18.2, फुर्सतगंज में 27.8, गोरखपुर में 20, झांसी 18.2, लखनऊ एयरपोर्ट में 21 और मेरठ में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. 

पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कोहरा छाए रहने की संभावना

आईएमडी के मुताबिक, आज दिनांक 7 नवंबर 2026 को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की बहुत संभावना है. इसके साथ ही सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला कोहरा होने की संभावना है. इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी मौसम आज शुष्क रहेगा. इसके साथ ही सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला कोहरा होने की संभावना है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:37 AM (IST)
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