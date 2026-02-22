यूपी: दिन में चुभती धूप बढ़ा रही है गर्मी की तपिश! सहारनपुर से वाराणसी तक जानें मौसम का अपडेट

आमतौर पर फरवरी में पड़ने वाली ठंड इस साल समय से पहले ही गायब हो रही है. पूरे भारत में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है. वहीं उत्तर प्रदेश में फरवरी के शुरूआत में पड़ रहे कड़ाके की ठंड का दौर अब थम गया है और अब गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान में अचानक बढ़ोतरी के अनुमान लगाए हैं वहीं पूर्वी यूपी के कई जिलों में मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

रविवार 22 फरवरी से 24 फरवरी तक ज्यादातर जिलों में आसमान साफ और तेज धूप रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, अब दिन में धूप तेज रहेगी, जिससे अधिकतम तापमान में इजाफा होगा. हालांकि सुबह के समय कई जिलों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है और दृश्यता कम होने की आशंका है.

जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है, उनमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, गोंडा और बहराइच शामिल हैं. इन इलाकों में सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान में उछाल, दिन में बढ़ेगी तपिश

प्रदेश में अब तापमान में धीरे-धीरे उछाल दर्ज किया जा रहा है. सुबह और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन दिन के समय धूप की तल्खी लोगों को गर्मी का एहसास कराने लगी है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में हल्का इजाफा संभव है.

न्यूनतम तापमान में फिलहाल अगले 7 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. रविवार को यूपी के सभी 75 जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान है. कई जिलों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

वाराणसी से सहारनपुर तक मौसम का हाल

रविवार को झांसी, ललितपुर, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, रामपुर, इटावा, मैनपुरी, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, महराजगंज, देवरिया, बलिया और बस्ती समेत आसपास के जिलों में सुबह से धूप खिली रहेगी.

राजधानी लखनऊ में भी मौसम शुष्क बना रहेगा और गर्मी बढ़ने के संकेत हैं. हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 के पार मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 48 घंटों में हल्की गिरावट के बाद तापमान फिर बढ़ सकता है.