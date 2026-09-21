यूपी में फिर पलटी मारने को तैयार मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में अब मानसून की धीरे-धीरे वापसी शुरू हो गई हैं. बीते कुछ दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी था लेकिन, फ़िलहाल इस पर ब्रेक लग गया है. यूपी में आज 21 सितंबर को मौसम एकदम शुष्क रहने का अनुमान हैं. कहीं कोई बारिश या बादल के आसार नहीं है. प्रदेश के सभी जिले आज ग्रीन जोन में बने हुए हैं. हालांकि 24 सितंबर से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है, कहीं कोई गरज-चमक या बारिश का अनुमान नहीं है और ना ही कोई खास चेतावनी दी गई है. प्रदेश में आज दिन भर मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी. इस दौरान कुछ जगहों पर उमस भरी गर्मी लोगों को मुसीबतें बढ़ा सकती हैं.

दो दिन बारिश पर लगेगा ब्रेक

बारिश की रफ़्तार पर ब्रेक लगने और दिन में धूप निकलने की वजह से अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इस दौरान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी होगी. हालांकि गुरुवार से एक बार फिर से मौसम में बदलाव आ सकता है और कई जगहों पर बारिश होगी.

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अलग-अलग जिलों में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही मौसम साफ बना हुआ है. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी, जिससे गर्मी का एहसास होगा. शाम होते-होते हल्के-फुल्के बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती हैं. प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में भी आज मौसम साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. दोपहर बाद आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं. नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में दिनभर धूप रहेगी.

गुरुवार से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

24 सितंबर से एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा और पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बारिश होगी तो पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी दी गई है. 25-26 सितंबर को भी पूर्वांचल में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश तो पूर्वांचल के ज़्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान हैं. इस दौरान 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

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