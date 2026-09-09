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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कम हुई मानसून की रफ्तार, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

यूपी में कम हुई मानसून की रफ्तार, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

यूपी में मानसूनी गतिविधियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से बारिश की रफ़्तार कम हो गई हैं. मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है जबकि पूर्वांचल में बूंदाबांदी होगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 09 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बीते कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश की रफ़्तार पर अब ब्रेक लगता दिख रहा हैं. प्रदेश में मानसून की रफ़्तार धीमी हो गई हैं और मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग ने आज 9 सितंबर को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. हालांकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश की बौछारें हो सकती हैं लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 

यूपी में कई दिनों की बारिश के बाद अब मौसम में बदलाव आने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी संभाग में आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. जबकि पूर्वांचल संभाग के 26 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना हैं. लेकिन कहीं कोई भारी बारिश होने या वज्रपात का अलर्ट नहीं दिया गया है. कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं. 

यूपी में धीमी हुई मानसून की रफ़्तार

यूपी में 10 सितंबर गुरुवार को भी मौसम में कुछ ख़ास बदलाव नहीं आएगा. प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं जबकि पूर्वांचल में एक या दो स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं. 11 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में फिर से रफ्तार देखने को मिलेगी. इस दौरान पश्चिमी यूपी में एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती. वहीं पूर्वांचल संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं.  

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आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में आज प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, चंदौली, गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी. 

बारिश की रफ़्तार कम होने से अब प्रदेश के तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मौसम विभाग ने अगले तीन जिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है. प्रदेश में अब मानसून की सक्रियता धीरे-धीरे कम होती जाएगी.

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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