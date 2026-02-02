उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है. रविवार को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हुई. जिससे सर्दी का असर बना रहा है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दी है तो कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा. आने वाले दिनों में भी कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात यूपी में आज की चेतावनी दी गई है. 30-40 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. वहीं कुछ जिलों में घना कोहरा होने की अनुमान है. 3-4 फरवरी को भी घने कोहरे की सफेद परत परेशान करेगी.

सोमवार को राजधानी लखनऊ में आज सुबह आसमान साफ़ रहेगा लेकिन दोपहर के बाद आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. देर शाम तक कहीं-कही छिटपुट बारिश हो सकती हैं. वहीं दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में आज सुबह से आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. यहां सुबह घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है.

इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

यूपी के सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, और गोरखपुर में आज घने कोहरे की चेतावनी दी गई है.

गरज चमक के साथ होगी बारिश

वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, कानपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है. उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी है. इन जिलों में 30-40 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग के मुताबिक़ नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है. प्रदेश में चार फरवरी तक कोहरे और कहीं-कहीं बूंदा-बांदी का सिलसिला जारी रहेगा. अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद मामूली सी गिरावट आएगी.