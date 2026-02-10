हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Weather: यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में अब सर्दी धीरे-धीरे विदा होने लगी हैं. आज प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा और दिन में तीखी धूप निकलने से गर्मी का एहसास होगा. प्रदेश के सभी जिले आज ग्रीन जोन में है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Feb 2026 06:55 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में हर के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. सोमवार की सुबह पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला था, तो वहीं आज 10 फरवरी मंगलवार को पूरे प्रदेश में मौसम एक दम साफ़ हो गया है. मौसम विभाग आज सभी जिले ग्रीन जोन में रखे हैं. कहीं कोई कोहरे या सतही हवाएं चलने की चेतावनी की नहीं दी गई है. अब धीरे-धीरे पारा बढ़ना शुरू हो जाएगा. 

मौसम विभाग के मुताबिक को पश्चिमी और पूर्वी संभाग में मौसम शुष्क रहेगा, और कहीं कोई अलर्ट नहीं दिया गया है. प्रदेश के सभी जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. आज न तो कहीं कोहरा है और नहीं सतही ठंडी हवाएं चलेगी. सुबह से ही आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी. अब सर्दी धीरे-धीरे अलविदा कहने को तैयार हो गई हैं. 

11-12 फरवरी को भी प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. अगले तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इसके बाद कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नही हैं. 15 फरवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहेगा. बीते 24 घंटों में शाहजहांपुर प्रदेश के सबसे ठंडा जिला रहा है. यहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज  किया गया 

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क रहेगा. सुबह से ही आसमान साफ बना हुआ हैं. दिन चढ़ने के साथ लखनऊ में आज खिली-खिली धूप निकलेगी. जिससे ठंडक कम महसूस होगी. दिन में धूप में गर्मी का एहसास होगा. लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

नोएडा और गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां भी आज आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. लेकिन यहां की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है. मंगलवार सुबह दोनों बड़े शहरों में हवा में प्रदूषण स्तर 300 के पार चला गया, जो बेहद खराब हवा की श्रेणी में आता है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होगी लेकिन दिन में तेज धूप परेशान कर सकती है. 

Published at : 10 Feb 2026 06:55 AM (IST)
