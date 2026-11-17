उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी तेज हो गई है. पंचायत, निकाय और विधानसभा की मतदाता सूचियों में बड़ा अंतर सामने आया है. वाराणसी में भी करीब 3 लाख मतदाताओं का अंतर सामने आया है. जिला प्रशासन अब पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के अभियान में जुट गया है. इसके लिए 2.4 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

वाराणसी जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, जिले की आबादी करीब 46 लाख है. मौजूदा विधानसभा मतदाता सूची में 27.7 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. वहीं, आबादी के 65 फीसदी के हिसाब से करीब 29.9 लाख मतदाता होने चाहिए. इस आधार पर करीब 2.2 लाख मतदाताओं का अंतर सामने आता है. हालांकि, पंचायत और निकाय की सूचियों से तुलना करने पर भी अंतर पाया गया है.

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17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के बाद वाराणसी में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है. यह अभियान आज 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा. जिला प्रशासन ने 2.4 लाख पात्र लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है. इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 हजार नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

युवा और महिला मतदाताओं पर विशेष जोर

इस अभियान में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इस काम में सक्रिय हो गए हैं. लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

आजमगढ़ से वाराणसी आए परिवार ने भरा फॉर्म

एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया देखने को मिली. यहां आजमगढ़ से आकर वाराणसी में स्थायी रूप से रहने वाला एक परिवार फॉर्म जमा करता नजर आया. परिवार के सदस्यों ने बताया कि पहले वे आजमगढ़ के मतदाता थे. अब वाराणसी में स्थायी रूप से रहने लगे हैं. इसके बावजूद उनका नाम यहां की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. अभियान शुरू होने पर उन्होंने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म जमा किया है. प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है. इससे आगामी चुनाव में पात्र मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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