Video: सड़क पर बाइक से टकराईं दो नीलगाय, फिर कार से हुई टक्कर, भीषण हादसे का वीडियो वायरल

Saharanpur News: सड़क पर चलते वक्त हम अक्सर वाहन, ट्रैफिक और लोगों से सावधान रहते हैं, लेकिन कई बार खतरा वहां से आता है जहां से कोई उम्मीद भी नहीं करता. खेतों में दिखाई देने वाली नीलगायें अब केवल किसानों के लिए परेशानी की वजह नहीं रहीं, बल्कि सड़क से गुजरने वाले आम राहगीरों की भी जान के लिए खतरा बनती जा रही हैं. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आए एक CCTV वीडियो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक सड़क पर दौड़ती आई दो नीलगायों ने चलते वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

बाइक और दो नीलगाय की हुई टक्कर

यह पूरी घटना थाना नकुड़ इलाके के टिडोली गांव की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर रोजमर्रा की तरह गाड़ियां चल रही होती हैं, तभी पेड़ों के बीच से तेजी से दौड़ती हुई दो नीलगाय अचानक सड़क पर आ जाती हैं. सड़क पर मौजूद लोग संभल भी नहीं पाते और टक्कर बेहद तेजी से होती है. सबसे पहले नीलगाय एक बाइक से टकराती है.

🚨Saharanpur, UP:

A tragic incident unfolded when a nilgai suddenly collided with multiple vehicles. Three pedestrians were seriously injured in the impact, while the nilgai died on the spot. The entire accident was captured on a nearby CCTV camera. pic.twitter.com/zZUbhn336p — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 21, 2025

टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइक पर सवार तीन व्यक्ति सीधे सड़क पर गिर पड़ते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. पीछे से आ रही दूसरी बाइक पर सवार दो लोग बाल-बाल बच जाते हैं और जैसे-तैसे बाइक को बैलेंस कर लेते हैं. यह टक्कर इतनी भयानक होती है कि देखकर किसी का भी दिल दहल जाए.

टक्कर के बाद एक नीलगाय की हुई मौत

टक्कर के बाद एक नीलगाय सड़क पर ही गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है. वहीं दूसरी नीलगाय कुछ सेकंड बाद उठती है और खुद को संभालते हुए खेतों की ओर दौड़ जाती है. मौके पर लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को सड़क किनारे ले जाया गया. फिलहाल तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है.