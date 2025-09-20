वाराणसी में पुलिस बनाम वकील विवाद ने पकड़ा तूल, कोर्ट से सोशल मीडिया तक दोनों विभाग आमने-सामने

वाराणसी में अधिवक्ता बनाम पुलिस प्रकरण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. न्यायालय परिसर में दारोगा की पिटाई मामले में 10 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. हर दिन इस मामले से जुड़े अलग-अलग पहलू विवाद को और बढ़ाने की वजह बनते नजर आ रहे हैं.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आज वाराणसी न्यायालय परिसर में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं. वहीं पुलिस विभाग की तरफ से भी अपने अधिकारियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है. जिसके बाद दोनों अब खुलकर एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तनाव

मंगलवार को कोर्ट परिसर में दारोगा पिटाई मामले के बाद से ही वकील और पुलिस कर्मियों के बीच तनातनी चल रही है. जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी जिन पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया गया है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए.

मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि गुरुवार को वाराणसी में एक बार फिर वकीलों और पुलिस में तीखी बहस देखने को मिली. जिसमें सबसे ज्यादा एक वीडियो की चर्चा रही. जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी कि वकीलों से बहस होती देखी जा रही है.

इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ वकीलों ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ-साथ पूरे पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिया हैं, वहीं अब पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने अधिकारियों के समर्थन में खुलकर आ गया है. वाराणसी में तैनात महिला आईपीएस अधिकारी के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है. इससे यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है.

मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल की धमकी

वाराणसी न्यायालय परिसर में सेंट्रल बार और बनारस बार एसोसिएशन ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक न्यायिक कार्य नहीं करने और हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है. वाराणसी में कानूनी गतिविधियों से जुड़े किसी भी कार्य को अधिवक्ता नहीं करेंगे. वहीं अब देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच यह तनाव कब खत्म होता है.

