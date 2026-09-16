गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में 12,405 शिक्षक भर्ती पर सपा का तंज, मनोज काका बोले- ‘ऊंट के मुंह में जीरा

UP में 12,405 शिक्षक भर्ती पर सपा का तंज, मनोज काका बोले- ‘ऊंट के मुंह में जीरा

UP में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने सवाल उठाते हुए इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है. उन्होंने चार लाख से अधिक पद खाली होने का दावा किया और ज्यादा पदों को निकालने की मांग की.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 16 Sep 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

 

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती  व माध्यमिक विद्यालयों में नई भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर विपक्ष ने योगी सरकार पर तंज कसा है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और चयन आयोग को यह सोचना चाहिए कि प्रदेश में लगभग चार लाख से अधिक पद खाली हैं, और आप महज 12 हजार से अधिक पद निकाल रहे हैं. ये तो वही बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा. उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है. मनोज काका ने जोर देकर कहा कि सरकार को कम से कम 50 हजार पदों पर विज्ञापन जारी करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: सपा नेता पवन यादव हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी बात

चार से पांच लाख टेट पास बच्चे यूपी में 

मनोज काका ने कहा,  "यूपी को लेकर नीति आयोग कि यह रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2 लाख से ज्यादा लगभग 4 लाख पद खाली हैं. तो आप 1 लाख, दो लाख, 4 लाख के बरक्स अगर आप 12,000 शिक्षकों की भर्ती का अगर आप निकाल रहे हैं, तो वही बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा. अब तो सरकार के चली चला का बेला है तो आप अंत में और फिर वो भी सिर्फ 12,000 पदों की आप भर्तियां निकाल रहे हैं." आगे उन्होंने दावा किया कि  उत्तर प्रदेश में आज भी कई लाख बच्चे लगभग चार से 5 लाख बच्चे बीटीसी बीएड करके टेट पास करके उत्तर प्रदेश में हैं. 

सरकार की प्रतिबद्धता पर उठाए सवाल 

सपा प्रवक्ता ने प्रदेश की योगी सरकार को शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं बताया और कहा कि प्रदेश में सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है.अगर होती तो प्रदेश में लगातार प्राथमिकता विद्यालय बंद नहीं किए जाते. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में सही शिक्षा व्यवस्था चाहती है तो कम से कम 50 हजार से लेकर एक लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकाले.

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माफिया और मच्छर की तरह समाप्त हो गया इंसेफेलाइटिस: CM योगी
माफिया और मच्छर की तरह समाप्त हो गया इंसेफेलाइटिस: CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता पवन यादव हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी बात
सपा नेता पवन यादव हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पंचायत सहायकों की मांगों पर राजभर ने दिया भरोसा, बोले- मांगे जायज...
पंचायत सहायकों की मांगों पर राजभर ने दिया भरोसा, बोले- मांगे जायज...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद वहीं बनेगी, हम कोर्ट में..', सहारनपुर में इकरा हसन का बड़ा बयान
'मस्जिद वहीं बनेगी, हम कोर्ट में..', सहारनपुर में इकरा हसन का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट: हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव नहीं, SC बोला- 'आरोप कल्पना पर आधारित'
CJP प्रोटेस्ट: हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव नहीं, SC बोला- 'आरोप कल्पना पर आधारित'
महाराष्ट्र
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
इंडिया
पाकिस्तान की खतरनाक ब्यूटी क्रीम पर भारत ने लगाई रोक, दी चेतावनी- 'भूलकर भी...'
पाकिस्तान की खतरनाक ब्यूटी क्रीम पर भारत ने लगाई रोक, दी चेतावनी- 'भूलकर भी...'
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
विश्व
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
गुजरात
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
एग्रीकल्चर
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget