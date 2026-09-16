UP में 12,405 शिक्षक भर्ती पर सपा का तंज, मनोज काका बोले- ‘ऊंट के मुंह में जीरा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती व माध्यमिक विद्यालयों में नई भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर विपक्ष ने योगी सरकार पर तंज कसा है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और चयन आयोग को यह सोचना चाहिए कि प्रदेश में लगभग चार लाख से अधिक पद खाली हैं, और आप महज 12 हजार से अधिक पद निकाल रहे हैं. ये तो वही बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा. उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है. मनोज काका ने जोर देकर कहा कि सरकार को कम से कम 50 हजार पदों पर विज्ञापन जारी करना चाहिए.

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चार से पांच लाख टेट पास बच्चे यूपी में

मनोज काका ने कहा, "यूपी को लेकर नीति आयोग कि यह रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2 लाख से ज्यादा लगभग 4 लाख पद खाली हैं. तो आप 1 लाख, दो लाख, 4 लाख के बरक्स अगर आप 12,000 शिक्षकों की भर्ती का अगर आप निकाल रहे हैं, तो वही बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा. अब तो सरकार के चली चला का बेला है तो आप अंत में और फिर वो भी सिर्फ 12,000 पदों की आप भर्तियां निकाल रहे हैं." आगे उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आज भी कई लाख बच्चे लगभग चार से 5 लाख बच्चे बीटीसी बीएड करके टेट पास करके उत्तर प्रदेश में हैं.

सरकार की प्रतिबद्धता पर उठाए सवाल

सपा प्रवक्ता ने प्रदेश की योगी सरकार को शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं बताया और कहा कि प्रदेश में सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है.अगर होती तो प्रदेश में लगातार प्राथमिकता विद्यालय बंद नहीं किए जाते. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में सही शिक्षा व्यवस्था चाहती है तो कम से कम 50 हजार से लेकर एक लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकाले.

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