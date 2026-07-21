14 अगस्त से यूपी में क्रिकेट का महाकुंभ! इकाना में ड्रोन शो और जैस्मीन सैंडलास की परफॉर्मेंस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. आधुनिक खेल अवसंरचना और बड़े आयोजनों के जरिए प्रदेश अब राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख खेल हब बनता जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश टी-20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से शुरू होने जा रहा है.

इस बार लीग का आयोजन पहली बार दो शहरों में किया जा रहा है. लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे. लखनऊ में 22 मैच और कानपुर में 12 मैचों का रोमांच होगा. लीग का फाइनल 6 सितंबर को कानपुर में भव्य समापन समारोह के साथ खेला जाएगा.

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14 अगस्त को भव्य उद्घाटन

लीग का उद्घाटन समारोह 14 अगस्त को इकाना स्टेडियम में होगा. इस मौके पर सुप्रसिद्ध सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा और प्रसिद्ध गायिका जैस्मीन सैंडलास अपनी प्रस्तुति देंगे. भव्य ड्रोन शो और आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम का संचालन मशहूर स्पोर्ट्स एंकर जतिन सप्रू करेंगे.

उद्घाटन समारोह के 4000 टिकट रियायती दर पर जारी किए गए हैं. अपर ब्लॉक की टिकट 349 रुपये और लोअर विंग की टिकट 499 रुपये में उपलब्ध होगी. ये टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ई-डिस्ट्रिक्ट ऐप पर भी मिलेंगे.

लखनऊ में 22 और कानपुर में होंगे 12 रोमांचक मुकाबले

यूपी टी-20 लीग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि पहली बार लीग का आयोजन दो शहरों में किया जा रहा है. पहला चरण 14 से 26 अगस्त तक लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जहां कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे. इसके बाद दूसरा चरण 28 अगस्त से कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू होगा, जहां 12 मैच आयोजित किए जाएंगे. लीग का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा.

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