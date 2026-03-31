CM योगी की मां पर टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने बिहार से पकड़ा

UP News: सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने बिहार से पकड़ा
Lucknow News In Hindi: बहराइच शहर के पुलिस क्षेत्राधिकारी नारायण दत्त मिश्र के अनुसार, मौलाना अब्दुल सालिम कासमी का एक विवादित भाषण इस माह की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी उर्फ चतुर्वेदी को सोमवार की देर शाम बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया. यूपी एसटीएफ उसे लेकर बहराइच आयी, जहां आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया.
बहराइच शहर के पुलिस क्षेत्राधिकारी नारायण दत्त मिश्र के अनुसार, मौलाना अब्दुल सालिम कासमी का एक विवादित भाषण इस माह की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. इसके बाद आठ मार्च को कोतवाली नगर थाने में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया.
बिहार के पूर्णिया से किया गिरफ्तार
इसी मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सोमवार शाम बिहार के पूर्णिया से आरोपी को गिरफ्तार किया और देर रात बहराइच लेकर आई. पूछताछ के बाद मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आवश्यक विधिक कारर्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया. पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया, “अदालत में पेश किए जाने से पहले आरोपी मौलाना ने कोतवाली नगर में पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हुए खुद को माफ करने का अनुरोध किया है.’’
वीडियो में आरोप स्वीकारा
इसी बीच आज दोपहर सोशल मीडिया पर वायरल हुई उक्त मौलाना की एक वीडियो बाइट में वह अपना अपराध स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहा है. आपके द्वारा दिए गए वीडियो के विवरण को मूल भाव बनाए रखते हुए हिंदी में बेहतर और सुगठित रूप में लिखा जा सकता है.
वीडियो में मौलाना को यह कहते देखा और सुना जा सकता है, ‘‘मैं अपने जुर्म को स्वीकार करता हूं. पांच मई 2024 को बिहार के भागलपुर जिले की एक बस्ती में आयोजित शैक्षिक जागरुकता सम्मेलन में मेरे भाषण के दौरान मेरी जुबान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की माता के लिए कुछ ऐसी गंदी बातें निकल गईं, जो बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए थीं.'
हाथ जोड़कर मांग रहा माफी
हाथ जोड़ते हुए मौलाना ने वीडियो में कहा, 'मैं अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास करता हूं और दिल से माफी मांगता हूं. मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी. मैं अपने सभी साथियों और देशवासियों से यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने भाषणों में ऐसी बातें न कहें, जिससे किसी व्यक्ति या धर्म को ठेस पहुंचे और माहौल बिगड़े.’’
मौलाना ने कहा, ‘‘मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से भी माफी मांगता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि यदि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ पहुंची है तो मुझे क्षमा करें.’’
पुलिस क्षेत्राधिकारी ने वायरल वीडियो इसी मौलाना अब्दुल सालिम का होने की बात स्वीकार की है. गौरतलब है कि मार्च के पहले हफ्ते में मौलाना की तकरीर वायरल होने के बाद देश भर में विरोध शुरू हुए थे. अकेले उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों से विरोध प्रदर्शन व मुकदमे दर्ज कराने हेतु पुलिस को तहरीर दिए जाने की खबरें आई थीं.बहराइच के पड़ोसी बलरामपुर जनपद में भी मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.
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Source: IOCL