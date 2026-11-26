उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अगली बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा आगे बढ़ेगी. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस की ओर से दी गई 95 सीटों वाली दूसरी सूची पर मुख्य रूप से बातचीत होगी.

दरअसल, कांग्रेस ने कुल 131 सीटों पर अपना दावा पेश किया था. इसमें दो सूचियां शामिल थीं. पहली सूची में 36 सीटें थीं, जहां कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी. इनमें से 26 सीटें देने पर समाजवादी पार्टी सहमत हो गई है, जबकि बाकी 10 सीटों पर सपा के मौजूदा विधायक हैं. अब दूसरी सूची की 95 सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत होनी है.

सूत्रों के मुताबिक, पिछली बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के सामने इन 95 सीटों पर दावे का आधार स्पष्ट करने की बात रखी थी. सपा की ओर से साफ कहा गया था कि कांग्रेस अगर किसी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है तो उसे बताना होगा कि किन राजनीतिक और चुनावी समीकरणों को देखते हुए उस सीट पर दावा किया जा रहा है.

कांग्रेस ने क्या लॉजिक दिया?

इस पर कांग्रेस की ओर से तर्क दिया गया था कि दूसरी सूची में शामिल ज्यादातर सीटें ऐसी हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव लड़कर मजबूत मुकाबला कर सकती है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, सपा नेताओं ने इस दलील पर भी सवाल उठाए थे.

उनका कहना था कि इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं, जहां समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं. इसके अलावा, जिन सीटों पर सपा चुनाव हार गई थी, वहां भी उसके उम्मीदवारों को कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा वोट मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रहे थे. ऐसे में सिर्फ सपा की हार को आधार बनाकर उन सीटों पर कांग्रेस का दावा स्वीकार करना आसान नहीं होगा. अब अगली बैठक में 95 सीटों के दावे के पीछे कांग्रेस के चुनावी आधार और जीत की संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है.