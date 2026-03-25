ईरान-इजरायल युद्ध में यूपी के युवक की मौत, 7 दिन बाद घर पहुंचा शव, हजारों लोगों की उमड़ी भीड़

UP News: ईरान-इजरायल युद्ध का शिकार बना UP का बेटा, 7 दिन बाद घर पहुंचा शव, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी
UP News In Hindi: महमूदाबाद तहसील में 25 साल के रवि गोपाल का पार्थिव शरीर सात दिन बाद सऊदी अरब से उनके घर पहुंचा. रवि के ईरान-इजरायल युद्ध में रीवा प्लास्टिक फैक्ट्री में मिसाइल हमले में मौत हो गई थी.
उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद तहसील के बघाइन गांव में उस समय गहरा मातम छा गया, जब 25 साल के रवि गोपाल का पार्थिव शरीर सात दिन बाद सऊदी अरब से उनके घर पहुंचा. उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और हर आंख नम दिखाई दी. गांव में शोक का माहौल देखते हुए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया.
ईरान-इजरायल युद्ध में मिसाइल गिरने से हुई मौत
रवि गोपाल की 18 मार्च को ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान सऊदी अरब स्थित रीवा प्लास्टिक फैक्ट्री में मिसाइल हमले में मौत हो गई थी. उनका शव बुधवार (25 मार्च) सुबह फ्लाई नास विमान के जरिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद से चौधरी चरण सिंह अमौसी एयर पोर्ट लाया गया, जहां से सीतापुर प्रशासन की निगरानी में एंबुलेंस द्वारा उनके पैतृक गांव बघाइन भेजा गया.
प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार और एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर सुबह से ही मौजूद रहे और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं. रवि गोपाल सऊदी अरब में रीवा प्लास्टिक फैक्ट्री में कार्यरत था और परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी संभाला करता था. उनके बड़े भाई मनमोहन सहित परिवार के अन्य सदस्य एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.
'मालिक से परिवार को 1 करोड़ रुपये का दिलाया जाए मुआवजा'
पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉ. अम्मार रिजवी ने भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों और फ्लाई नास के जनरल मैनेजर से समन्वय स्थापित कर पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने में मदद की और इसके लिए सभी का आभार जताया. उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से यह संभव हो सका.
साथ ही उन्होंने मांग की कि जिस फैक्ट्री में रवि गोपाल कार्यरत थे, उसके मालिक से परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया जाए, ताकि उनके परिजनों का भविष्य सुरक्षित हो सके. रवि गोपाल का अंतिम संस्कार 25 मार्च को पूरे किया जाएगा.
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Source: IOCL