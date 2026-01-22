उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. जिला स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी ने भानवी कुमारी सिंह ने यह दावा किया है.

भानवी कुमारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उनका और उनकी दो बेटियों राघवी कुमारी और विजय राजेश्वरी कुमारी का नाम जानबूझकर दबाव में मतदाता सूची से काट दिया गया है. भानवी कुमारी ने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन दिया था कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार के साथ ऐसा किया गया.

राजा भैया की पत्नी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में तीन सबूत भी दिए हैं कि उनका और बेटियों का नाम पहले की वोटर लिस्ट में था. उन्होंने पंचायत निर्वाचक सूची का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए दावा किया कि उसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम है लेकिन हालिया वोटर लिस्ट में उनका ना्म नहीं है.

राजा भैया की पत्नी ने लिखा- मैं भदरी बेंती परिवार की बहू

भानवी कुमारी के मुताबिक उनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में विधिवत दर्ज था और वर्ष 2025 की मतदाता सूची में भी मौजूद था. इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना और बिना आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिए उनका तथा उनकी बेटियों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया. पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता बरती गई और न ही विधिसम्मत सत्यापन किया गया.

राजा भैया की पत्नी ने पत्र में यह लिखा है कि वे भदरी बेंती परिवार की बहू हैं और उनके पति रघुराज प्रताप सिंह हैं. पारिवारिक विवाद के बावजूद उनका और उनकी बेटियों का सामाजिक, कानूनी और पारिवारिक निवास बेंती ,कुंडा- प्रतापगढ़ ही है. वे और उनकी बेटियां लंबे समय से यहां की स्थायी निवासी और मतदाता रही हैं. इसके बावजूद उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीने जाने का प्रयास किया गया है.





UP SIR: भानवी का सवाल- सीएम के कहने के बावजूद ऐसा!

पत्र में सवाल उठाया गया है कि जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि किसी का नाम नहीं कटेगा, तो फिर अधिकारियों ने किसके कहने पर ऐसा कदम उठाया. साथ ही यह भी पूछा गया है कि एक ही परिवार में पुरुषों के नाम सुरक्षित रखते हुए महिलाओं के नाम काटना क्या न्यायसंगत है. पत्र में इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया गया है.

भानवी कुमारी ने मुख्यमंत्री और चुनाव आयुक्त से मांग की है कि उनका और उनकी बेटियों का नाम तत्काल प्रभाव से मतदाता सूची में पुनः जोड़ा जाए. साथ ही यह स्पष्ट किया जाए कि किस अधिकारी ने, किस आधार पर और किसके दबाव में नाम काटने का निर्णय लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की भी मांग की है. पत्र में कहा गया है कि यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि मताधिकार की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है.