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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP SIR Final List 2026: वाराणसी में 4 लाख मतदाता कम! 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, सियासी हलचल तेज

UP SIR Final List 2026: वाराणसी में 4 लाख मतदाता कम! 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, सियासी हलचल तेज

UP SIR Final List 2026: जिला प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मतदाताओं की पुरानी सूची की तुलना में करीब चार लाख मतदाता वाराणसी जनपद से कम हो गए. जबकि कुल 2 लाख नए मतदाता जुड़े हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 08 Apr 2026 03:44 PM (IST)
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SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को मतदाताओं की फाइनल सूची जारी होगी. इससे पहले इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि आगामी चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में कितने नए मतदाता जुड़े और कितने मतदाताओं के नाम कट गए. जिला प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मतदाताओं की पुरानी सूची की तुलना में करीब चार लाख मतदाता वाराणसी जनपद से कम हो गए. जबकि कुल 2 लाख नए मतदाता आने वाले चुनाव में वाराणसी जनपद से अपने मत का प्रयोग करेंगे. 

अभी इस मामले में राजनीतिक दलों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अभी फाइनल लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है. जिसके बाद राजनीतिक दल अगली कार्रवाई करेंगे. सबसे ज्यादा आपत्तियां विपक्षी दलों को हैं, जिन्होंने शुरू से ही उनके वोट कटने का अंदेशा जताया है.

जनपद से कम हो गए चार लाख मतदाता

वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, जनपद में कुल 31 लाख 53 हजार 705 मतदाता रहे हैं, SIR प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में 5 लाख 72 हजार 947 मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी आई थी. जिसके बाद  SIR के अगले चरण में फार्म 6 फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और  मतदाताओं को नोटिस देने के बाद जनपद से करीब 4 लाख मतदाताओं के नाम कम हुए है. इस आंकड़े में वह मतदाता शामिल है जो दूसरे जगह पर शिफ्ट हुए हैं, अथवा मृत हो गए. इसके अलावा 2 लाख नए मतदाता इस सूची में शामिल हो रहे हैं, जो वाराणसी जनपद से आगामी चुनाव में पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे. 

उत्तरी और कैंट विधानसभा से सबसे ज्यादा मतदाता हुए गायब 

SIR के प्रारंभिक चरण में वाराणसी जनपद के उत्तरी और कैंट विधानसभा से मतदाताओं के पुरानी सूची के अनुसार सबसे ज्यादा कम होने का आंकड़ा सामने आया था. इसके अलावा यहां से बहुत से मतदाता ग्रामीण क्षेत्र की तरफ और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के विधानसभा की तरफ शिफ्ट हुए थे. ऐसे में संभावना यह भी जताई जा रही है कि जब वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की फाइनल सूची जारी होगी तो इन विधानसभा पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. 

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Published at : 08 Apr 2026 03:44 PM (IST)
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