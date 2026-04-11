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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशामली में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 68 हजार नए वोटर जुड़े, 1.08 लाख नाम कटे, तीनों सीटों का बदला समीकरण

शामली में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 68 हजार नए वोटर जुड़े, 1.08 लाख नाम कटे, तीनों सीटों का बदला समीकरण

UP Final Voter List 2026: जनपद की तीनों विधानसभा सीटों में करीब 68,788 नए मतदाता बढ़ गए है. जबकि एसआईआर में विभित्र कारणों से जिले में करीब 1.08.890 मतदाता कम हो गए हैं.

By : पंकज प्रजापति | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Apr 2026 06:56 PM (IST)
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  • कुल 3.6 लाख से अधिक युवा पहली बार मतदाता सूची में आए.

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में एसआईआर के तहत तीनों विधानसभाओं की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई. अंतिम मतदाता सूची में जनपद की तीनों विधानसभा सीटों में करीब 68,788 नए मतदाता बढ़ गए है. जबकि एसआईआर में विभित्र कारणों से जिले में करीब 1.08.890 मतदाता कम हो गए हैं.

एसआईआर की शुरुआत से पाहले गत 28 अक्तूबर 2025 को 9.75,897 मतदाता थे, जिनमें से 5.27,696 पुरुष, 4.47,929 तथा 73 अन्य मतदाता थे. जिनमें से करीब डेढ़ लाख से अधिक मतदाताओं को विभिन्न कारणों से संदिग्ध मानते हुए चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए थे. इनमें 45,990 अनुपस्थित, 78,339 स्थायी रूप से शिफ्ट माने गए थे. एसआईआर में जिले में करीब 1.06,690 मतदाता कम हो गए है.

81 हजार से अधिक ट्रांसफर के कारण हटे

एसआईआर फार्म भरने के बाद हुए सत्यापन में जनपद में 8,12,239 मतदाताओं को एसआईआर में अपना पत्ता या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए है, जबकि पात्र के नाम जोड़े गए हैं. इनमें जिन मतदाताओं के नाम दो स्थानों की सूची में थे, उनी निर्णय लेना पड़ा कि वे शहरी क्षेत्र के मतदाता रोग या गांव उनकी पंस्त्व है. वर्ष 2025 की सूची के. आवार पर पुनरीक्षण किया गया, जबकि 2003 की सूची के आधार पर मैपिंग कराई गई.

कैराना में 43 हजार से अधिक घटे मतदाता

कैराना विधानसभा क्षेत्र में 3,26,446 वे जो अब 43.483 घटकर 3.01.904 मतदाता रह गए हैं. इसी प्रकार थानाभवन विधानसभा में 3.31.614 वे जो अब 61.405 मतदाता घटकर 2.70,236 और शामली विधानसभा क्षेत्र में 3.17,611 मतदाता ये जो अब 58.570 पटकर 2,76,619 मतदाता रह गए हैं. इतना ही नहीं जिले में पिछले अक्तूबर में 73 अन्य चर्ड जेंडर मतदाता थे जो अब घटकर केवल 50 रह गए है. जारी अंतिम मतदाता सूची में जनपद में मतदाताओं की संख्या 860,007 हो गई है.

जनपद में से 4.78.479 पुरुष, 3.90.478 महिला, 50 अन्य तथा 3,425 सर्विस मतदाता है. इनमें से कैराना विधानसभा में 2,82,982, थानाभवन विधानसभा में 2,70,236 ओर शामली विधानसभा क्षेत्र में 2, 59,041 मतदाता थे.

तीन लाख से अधिक वोटर कैराना में

कैराना विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 3,01,904 हो गई है, जिसमें 1,64,993 पुरुष और 1.36,899 महिला, 12 अन्य तथा 732 सर्विस मतमाता है. कैराना में 18.942 मतदाता बढ़ गए, जिनमें से 3,960 मतदाता 18 से ऊपर के युवा है.

थाना भवन में अब 2 लाख 90 हजार

2,90,848 मतदाता हो गए है, जिनमें से 1,61,010 पुरुष, 1,29/447 महिला, 27 अन्य और 1050 सर्विस मत्तवाता है. यहां 20,248 मतदाता बढ़ गए, जिनमें से 3,734 युवा मतदाता है. शामली विधानसभा मैं अब मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2.76.619 हो गई है, जिसमें से 1.52,476 पुरुष, 1,24.132 महिला 11 अन्य तथा 1643 सर्विस मतदाता हो गए है. यहां 17,578 मतदाता बढ़ गए. जिनमें से 18-19 आयु वर्ग के 3,688 युवा मतदाता है.

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Published at : 11 Apr 2026 06:55 PM (IST)
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UP NEWS Shamli News UP SIR Final List
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