UP SIR: यूपी के 5 मुस्लिम बहुल जिलों में घट गए इतने वोटर्स, जानें मुरादाबाद-सहारनपुर, मुजफ्फनगर, संभल और रामपुर का हाल

SIR in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में 15-19 फ़ीसद वोट कट गए हैं. जिसके बाद इसे लेकर सियासत तेज हो गई है.

By : विवेक राय | Updated at : 07 Jan 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए है. इस लिस्ट जिन जिलों में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं उनमें सहारनपुर समेत मुस्लिम बाहुल्य जिले भी शामिल हैं जहां 15-19 फीसद तक वोट कट गए हैं. जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है.

यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. प्रदेश के 5 प्रमुख मुस्लिम बाहुल्य जिले मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फनगर, रामपुर और संभल में 15 से 19 फ़ीसद तक वोट घटे हैं. ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 40–50 फ़ीसद तक है और ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं. 

मुस्लिम बाहुल्य जिलों में कटे इतने वोट

यूपी के इन पांच मुस्लिम बहुल इलाकों में कुल 28 विधानसभा सीटें आती हैं. जिनमें 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि सपा गठबंधन को 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. आईए एक नज़र इन जिलों की कुल विधानसभा सीटों और कम हुए वोटरों की संख्या पर डालते हैं. 

मुरादाबाद जनपद

विधानसभा सीटें - 6
2022: भाजपा - 1 सीट
वोटर कम हुए: 3,87,628
प्रतिशत कमी: 15.76%

सहारनपुर

विधानसभा सीटें- 7
2022: भाजपा - 5 सीटें
वोटर कम हुए: 4,32,539
प्रतिशत कमी: 16.37%

मुजफ्फरनगर

विधानसभा सीटें-  6
2022: भाजपा - 2 सीटें, इंडिया गठबंधन - 4 सीटें
वोटर कम हुए: 3,44,222
प्रतिशत कमी: 16.29%

रामपुर

विधानसभा सीटें- 5
2022: सपा - 3 सीटें, NDA - 2 सीटें
वोटर कम हुए: 3,21,572
प्रतिशत कमी: 18.29%

संभल

विधानसभा सीटें-  4
2022: सपा - 3 सीटें,
भाजपा - 1 सीट
वोटर कम हुए: 3,18,615
प्रतिशत कमी: 18.29%

बता दें कि यूपी में एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट में 15.44 करोड़ वोटरों के नाम थे, जिनमें से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं और अब वोटर लिस्ट में 12.55 करोड़ वोटर रह गए हैं. विरोधी दलों का आरोप हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले का संज्ञान लेकर वैध वोटों को लिस्ट में शामिल करने की मांग है. 

Published at : 07 Jan 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP SIR SIR In Uttar Pradesh
