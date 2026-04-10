UP SIR 2026: यूपी में कहां बढ़े सबसे ज्यादा वोटर? यहां जानें- 84 लाख की बढ़ोतरी का पूरा गणित
UP SIR 2026: UP में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है. इसमें 84 लाख वोटर्स बढ़े हैं. हालांकि इसका पूरा गणित क्या है, यह जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई. 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ यह अभियान कुल 166 दिनों तक चला, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची को अपडेट किया गया. इस दौरान प्रशासनिक मशीनरी के साथ-साथ राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं की भी सक्रिय भागीदारी रही.
इस व्यापक अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना था, ताकि आगामी चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो. मसौदा सूची के मुकाबले अंतिम सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ा गया और अपात्र नामों को हटाया गया. यूपी में अब 13.39 करोड़ मतदाता हैं. यानी
SIR-2026 की 15 बड़ी बातें:
- 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक चला 166 दिन का अभियान
- 75 जिलों में एक साथ संचालित हुआ विशेष पुनरीक्षण
- 1.77 लाख से ज्यादा BLO और 12,758 AERO की तैनाती
- 6 जनवरी 2026 को जारी मसौदा सूची में 12.55 करोड़ मतदाता
- अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13.39 करोड़ हुई
- कुल 84.28 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज
- पुरुष मतदाता 7.30 करोड़ और महिला मतदाता 6.09 करोड़
- जेंडर रेशियो 824 से बढ़कर 834 हुआ
- 18-19 आयु वर्ग के मतदाता 3.33 लाख से बढ़कर 17.63 लाख
- प्रयागराज में सबसे ज्यादा 3.29 लाख नए मतदाता जुड़े
- लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर भी टॉप-5 में शामिल
- 1.04 करोड़ मतदाताओं ने मिलान नहीं कराया
- 2.22 करोड़ मामलों में तार्किक विसंगतियां पाई गईं
- बिना नोटिस और सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया
- 1.08 लाख शिकायतों में 99.8% का निस्तारण किया गया
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस पूरे अभियान में पारदर्शिता और प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखा गया. किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के सूची से नहीं हटाया गया, जिससे मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
इसके साथ ही शिकायत निस्तारण और मतदाता सुविधा पर भी खास फोकस रहा. बड़ी संख्या में शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया गया और हेल्पलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मतदाताओं को सहायता दी गई, जिससे यह अभियान देश के बड़े और प्रभावी पुनरीक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो गया.
इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता घटे
लखनऊ : 9,14,185 मतदाता कम (22.89%)
प्रयागराज: 8,26,885 मतदाता कम (17.6%)
कानपुर: 6,87,201 मतदाता कम (19.42%)
आगरा: 6,37,653 मतदाता कम (17.71%)
गाजियाबाद: 5,74,478 मतदाता कम (20.24%)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL