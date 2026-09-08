Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: सिकंदराबाद सीट पर सपा-बीजेपी की रहेगी टक्कर, जानें इस विधानसभा का पूरा समीकरण

यूपी चुनाव: सिकंदराबाद सीट पर सपा-बीजेपी की रहेगी टक्कर, जानें इस विधानसभा का पूरा समीकरण

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) का गठबंधन था, जिसके तहत सपा ने 7 में से 3 विधानसभा सीटें आरएलडी के कोटे में दी थी.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 08 Sep 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

गंगा और यमुना के बीच बसा बुलंदशहर, दिल्ली से नजदीक और लखनऊ की सत्ता का चाभी कहा जाता है. बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था. खेती किसानी यहाँ की मुख्य पहचान है. बुलंदशहर एक कृषि प्रधान ज़िला है. किसान अधिकतर गेहूँ, चना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, कपास और गन्ने की खेती करते हैं.

बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद और खुर्जा (सु) विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का हिस्सा हैं. बाकी 5 विधानसभा सीट बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में ही आती हैं. यहां हम बात करेंगे जिले की सिकंदराबाद विधानसभा सीट के बारे में.

साल 2022 विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी. पूरे जिले को बीजेपी ने जीत लिया था. 2022 विधानसभा चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) का गठबंधन था, जिसके तहत सपा ने 7 में से 3 विधानसभा सीटें आरएलडी के कोटे में दी थी. 1 विधानसभा सीट सपा ने एनसीपी को दी थी और 3 विधानसभा सीटों पर सपा लड़ी थी. लेकिन इस गठबंधन के बावजूद सपा और आरएलडी बुलंदशहर में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाए.  बुलंदशहर जिले में लोधी, जाट, मुस्लिम और एससी मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं. कई विधानसभा सीटों पर ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता भी बहुत प्रभावी हैं. 

जानें सिकंदराबाद विधानसभा सीटा का पूरा समीकरण

सिकंदराबाद सीट की विधानसभा संख्या 64 है. सिकंदराबाद विधानसभा सीट बुलंदशहर ज़िले और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का हिस्सा है. सिकंदराबाद विधानसभा सीट दिल्ली के बेहद करीब है.

सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी आखिरी बार 1985 में विधानसभा चुनाव जीती थी. 1993 में बीजेपी ने पहली बार सिकंदराबाद विधानसभा सीट जीती. 1993 के बाद बीजेपी 2012 में सिकंदराबाद विधानसभा सीट जीत पाई. 2017 और 2022 में सिकंदराबाद में बीजेपी का ही विधायक बना. सिकंदराबाद सीट पर समाजवादी पार्टी पहली और आखिरी बार 1996 में जीती थी और सपा से नरेन्द्र भाटी विधायक बने थे. 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में सिकंदराबाद सीट पर बसपा प्रत्याशी वेदराम भाटी चुनाव जीते. 2022 में बीजेपी की लक्ष्मी राज सिंह विधायक बनीं. 

2026 में एसआईआर के बाद सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर  3,56,849 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर 4,01,027 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 44,178 मतदाता घटे हैं.  2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लक्ष्मीराज सिंह विधायक बने. समाजवादी पार्टी ने राहुल यादव को टिकट दिया. बीएसपी ने मनवीर सिंह और कांग्रेस ने सलीम अख़्तर खान को प्रत्याशी बनाया. 

2022 विधानसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,25,644
2. सपा- 96,301
3. बसपा- 42,634
4. कांग्रेस- 2,281

2022 विधानसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की. बीजेपी के लक्ष्मीराज सिंह ने सपा के राहुल यादव को लगभग 29 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 46 प्रतिशत और सपा को 35.26 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 11 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बसपा को 40 हजार से ज़्यादा वोट मिल गए. कांग्रेस पार्टी 2,281 वोट लेकर यूपी की राजनीति का किंगमेकर बनने का ख़्वाब देख रही है. 

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य समेत सामान्य वर्ग का पूरा वोट मिला. बीजेपी को जाट-गुर्जर समेत गैर यादव ओबीसी का भी सारा वोट सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर हासिल हो गया. बीजेपी के साथ बसपा के काडर वाले एससी वोट के अलावा सारा एससी वोट भी गया. 

2022 विधानसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर सपा को यादव-मुस्लिम वोट एक साथ मिले. सपा को लगभग 8 हजार वोट अन्य जातियों के भी मिले, जिसमें कुछ कुछ अति पिछड़ी और कुछ एससी का वोट शामिल बताया जा रहा है. सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर आरएलडी से गठबंधन के बावजूद भी सपा को जाट वोट नहीं मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को एससी समाज का पूरा वोट मिल गया, इसके अलावा सामान्य वर्ग में क्षत्रिय समाज का बहुत थोड़ा सा वोट बसपा ने लिया. 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अब बात करते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट के समीकरण के बारे में. सिकंदराबाद विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में आता है. बीजेपी ने महेश शर्मा और सपा ने महेन्द्र नागर और बसपा ने राजेन्द्र सोलंकी को टिकट दिया था. 

2024 लोकसभा चुनाव सिकंदराबाद विधानसभा सीट के नतीजे-

1. बीजेपी- 1,05,966
2. सपा- 77,795
3. बसपा- 55,702

2024 लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के डॉ महेश शर्मा चुनाव जीते. बीजेपी ने सपा के महेन्द्र नागर को लगभग 28 हजार वोटों से हरा दिया. बसपा प्रत्याशी को 55 हजार से ज़्यादा वोट मिल गए. 2024 लोकसभा चुनाव में 2022 की अपेक्षा वोट प्रतिशत कम रहा है. इसीलिए बीजेपी और सपा दोनों के वोट कम हुए हैं. बसपा के वोट बढ़ें हैं, क्योंकि बसपा को क्षत्रिय समाज का भी वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर ठाकुर समाज के वोट बीजेपी से कटे. लगभग 25 फीसदी ठाकुर वोट बीजेपी से हटकर बसपा की तरफ गए. इसके अलावा बीजेपी को सामान्य वर्ग का पूरा वोट मिला. गुर्जर समाज का भी 80 फीसदी वोट बीजेपी के साथ गया. बीजेपी को जाट समाज का पूरा वोट मिला. एससी समाज का भी कुछ वोट बीजेपी के ही साथ गया.

2024 लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट मिले. हालांकि 5-6 हजार मुस्लिम वोट बसपा भी पर गए. सपा को महज़ 20 प्रतिशत गुर्जर वोट सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर मिले. वहीं बसपा को अपने मूल काडर वाला एससी वोट पूरा मिला और लगभग 25 फीसदी क्षत्रिय वोट भी बसपा के साथ गया. 2027 विधानसभा चुनाव में सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर कांटे की लड़ाई की संभावना दिख रही है. 

सिकंदराबाद विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 90 हजार
2. ठाकुर- 60 हजार
3. एससी- 55 हजार
4. जाट- 35 हजार
5. यादव- 31 हजार
6. गुर्जर- 28 हजार
8. ब्राह्मण- 24 हजार
9. वैश्य- 14 हजार
10. प्रजापति- 8 हजार
11. सैनी- 5 हजार
12. लोधी- 5 हजार
13. कश्यप- 5 हजार
14. पाल- 3 हजार

सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा हैं. दूसरे नंबर पर ठाकुर मतदाता आते हैं और तीसरे नंबर पर एससी समाज का वोट है. जाट और यादव मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं. गुर्जर और ब्राह्मण समाज का वोट बैंक भी अच्छा खासा है. अति पिछड़ी जातियों का भी वोट लगभग 25 हजार के आसपास है. सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर ठाकुर, जाट, गुर्जर और ब्राह्मण मतदाता हार जीत तय करते हैं. 

और पढ़ें

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Eelction 2027 VISHAL VISHLESHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आंखों में बसा अहंकार...', अखिलेश यादव के बुद्धिजीवी वाले बयान पर भड़की RLD
'आंखों में बसा अहंकार...', अखिलेश यादव के बुद्धिजीवी वाले बयान पर भड़की RLD
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर जिला अस्पताल का शव वाहन खराब, मरम्मत के लिए बजट का इंतजार
रामपुर जिला अस्पताल का शव वाहन खराब, मरम्मत के लिए बजट का इंतजार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
इंडिया
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
क्रिकेट
मेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल
मेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल
इंडिया
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
जनरल नॉलेज
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget