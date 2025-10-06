शामली में 4 बच्चों के साथ यमुना में लगाई थी छलांग, पिता और बेटी का शव बरामद, 3 की तलाश जारी

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के चार बच्चों के साथ पिता ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में गोताखोरों ने सलमान और उसकी एक बेटी के शव को बरामद कर लिया है जबकि तीन बच्चों की अब भी तलाश की जा रही हैं.

कैराना थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी है. पुलिस ने कहा कि शामली जिले के कैराना क्षेत्र में यमुना नदी में तलाशी के दौरान सलमान (38) और उसकी 12 वर्षीय बेटी महक के शव बरामद किए गए. जबकि उसके अन्य तीन बच्चों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. उनकी तलाश की जा रही है.

तीन बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस गोताखोरों की मदद से सलमान के अन्य तीन बच्चों की तलाश कर रही है. उसने बताया कि सलमान ने अपनी पत्नी के उसके प्रेमी के साथ कथित तौर पर फरार होने के बाद शनिवार को अपने चार बच्चों समेत नदी में छलांग लगा दी थी.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) श्याम सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि खोजबीन के दौरान पुलिस के गोताखोरों ने घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर सलमान और महक के शव बरामद किए. बाकी तीन बच्चों की खोजबीन जारी है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

आत्महत्या से पहले बनाया था वीडियो

इसके पहले अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संतोष कुमार सिंह ने बताया था कि यमुना में कूदने से पहले सलमान ने एक वीडियो बनाया और अपनी बहन को भेजा था. इस वीडियो में उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी खुशनुमा और उसका प्रेमी उसके इस कदम के लिए जिम्मेदार होंगे.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. ये वीडियो सलमान ने मरने से पहले बनाया था, जिसमें वो चारों बच्चों के साथ रोता हुआ दिख रहा हैं और कहता है कि आज हम चारों मर जाएंगे. जिसके बाद उसने अपनी 12 साल की बेटी महक, 8 साल की इनायत, 4 साल की शिफा और 3 साल के बेटे अनायन के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी.