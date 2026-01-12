शाहजहांपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग धर्मों के मानने वाले नवविवाहित जोड़े के 'वलीमा' कार्यक्रम में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद परिजन ने कार्यक्रम रद्द कर दिया. पुलिस ने यहां बताया कि रविवार की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के जिया खेल मुहल्ले के निवासी डॉक्टर अदनान का एक स्थानीय मैरेज लॉन में वलीमे का कार्यक्रम था.

पुलिस के अनुसार उन्होंने दिल्ली में नीलम नामक हिंदू लड़की से अदालत में विवाह किया था, इसकी सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता विवाह स्थल पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. प्रदर्शन में शामिल हिंदूवादी नेता राजेश अवस्थी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अदनान के परिजन एक विवाह स्थल पर वलीमे की दावत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अदनान ने हिंदू युवती से शादी की है, यह सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के तमाम कार्यकर्ता विवाह स्थल पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए हिंदू युवती से शादी और वलीमे का विरोध किया. उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने वलीमे के कार्यक्रम को रुकवा दिया है. इस सिलसिले में सोमवार को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अदनान के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गयी है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने सोमवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पेशे से दंत चिकित्सक अदनान अंसारी (29) ने पिछले साल 12 सितंबर को दिल्ली में नीलम (35) नामक महिला से दिल्ली की एक अदालत में शादी की थी, उसी का वलीमा कार्यक्रम रविवार रात आयोजित किया गया था. उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों ने बताया कि उन्होंने वलीमा कार्यक्रम रद्द कर दिया है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अदनान के परिजनों ने वलीमा के लिए निमंत्रण पत्र भी छपवाया था जिसमें दुल्हन का नाम नीलम अंसारी लिखा गया था. उन्होंने कहा कि नीलम दिल्ली में एमबीए की पढ़ाई करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रही हैं. लगभग एक माह पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र के शाहबाज नगर में 16 वर्षीय एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के का निकाह करवाये जाने पर भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था.