संत कबीर नगर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को दबोचा, सरकारी योजनाओं का झांसा देकर बनाते थे शिकार

साइबर अपराध के खिलाफ यूपी की संत कबीर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, समन्वय पोर्टल की मदद से पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को दबोचा है. पुलिस ने साइबर अपराधियों के कब्जे से 33 अदद एटीएम, 29 अदद बैंक पासबुक, 24 अदद सिम कार्ड, 18 अदद चेकबुक, दो लैपटाप, 5 नग अवैध जिंदा कारतूस 32 बोर और 16,750 रुपये नकदी बरामद किया है.

एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि समन्वय पोर्टल और एनसीआरपी से मिली सूचना के आधार पर साइबर क्राइम थाने, एसओजी और धनघटा पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग-अलग जगहों से 05 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया.

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पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए साइबर अपराधियों की पहचान विजय यादव निवासी जगदीशपुर, धनघटा, नीतेश कुमार निवासी त्रिलोकपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, शक्ति निवासी कुसफरा, धनघटा, विकास पांडेय निवासी लोहरैया, धनघटा और आर्यन पाल निवासी भरवल परवतवा, धनघटा के रूप में हुई.प्राप्त खातों का उपयोग देश के विभिन्न राज्यों बिहार, महाराष्ट्र,गुजरात, राजस्थान, दिल्ली,पश्चिम बंगाल,मध्य प्रदेश व कर्नाटक से ठगी की धनराशि मंगाने में करते थे

मुख्य आरोपी इटावा के कमांडर की पुलिस ने तलाश की शुरू

संतकबीरनगर साइबर फ्राडरों के गिरोह का नेटवर्क प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों में फैला है.पुलिस इटावा के कमांडर की तलाश शुरु कर दी है. वहीं बैंकों की संदिग्ध प्रतीत हो रही भूमिका की भी जांच पुलिस करने की तैयारी शुरु कर दी है.

सरकारी योजनाओं का झांसा देकर बनाते थे शिकार

साइबर क्राइम थाने के एसआई ललितकांत यादव बताते हैं कि, इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर पोर्टल पर पंजाब सिंध बैंक गोला बाजार खलीलाबाद के चार खाते की शिकायत मिली कि इन खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा डाला जा रहा है. यहीं से शक गहराया और जांच की कड़ी आगे बढ़ी तो खलीलाबाद के विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देते थे.

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एसपी ने पुलिस को 25 हजार रुपये का दिया टीम को इनाम

एसपी संदीप कुमार मीना ने धनघटा थाने के इंस्पेक्टर रामेश्वर यादव, एसओजी प्रभारी अजय कुमार सिंह, साइबर क्राइम थाने के एसआई ललित कांत यादव, एसपी रमेश, एसआई जयप्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल हिन्दे आजाद, हेड कांस्टेबल विवेक कुमार राय, हेड कांस्टेबल अनूप राय, कांस्टेबल रामप्रवेश, कांस्टेबल शिवम यादव, कांस्टेबल धीरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल अभिषेक सिंह, कांस्टेबल बीर बहादुर यादव को शाबाशी दी. इसके साथ ही टीम को प्रोत्साहित करने के लिए 25 हजार रुपये का इनाम देने का घोषणा की.