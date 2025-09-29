टैरिफ के बीच यूपी के लिए अच्छी खबर, रूसी कंपनियां करेंगी निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ के बीच अब रूस की कंपनियों के साथ व्यापार में तेजी आ रही हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होने जा रही है. जिसके तहत अब रूस की कंपनियां यूपी में निवेश करेंगी और नए उद्योग लगाएंगी. जिससे प्रदेश के लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे.

रविवार को मास्को सरकार के निवेश और उद्योग नीति विभाग के मंत्री व अध्यक्ष अनातोली मिखाइलीविच की ओर से योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रूस आने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा गया है. जिसके बाद यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल को मास्को आने के लिए आमंत्रित किया गया है.

मास्को के प्रतिनिधिमंडल ने दिया आमंत्रण

माना जा रहा है कि आमंत्रण के बाद जल्द ही यूपी का प्रतिनिधिमंडल रूस दौरे पर जा सकता है. औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी इसे लेकर मास्को सरकार के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और यूपी सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.

नंदी ने कहा कि देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर यूपी में निवेश के लिए मास्कों प्रतिनिधिमंडल की हर संभव मदद की जाएगी. इस प्रतिनिधिमंडल में निवेश और उद्योग नीति विभाग रूस के प्रतिनिधि इरीना पिंगोरिना और टेक्नोपोलिस मास्को के आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि अमरदीप भी शामिल थे.

यूपी मे निवेश करेंगी रूस की कंपनियां

मास्को के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारत सरकार जिस तरह से मेक इन इंडिया का अभियान चला रही है उससे रूस काफी प्रभावित है और इस अभियान से जुड़ना चाहता है. इसी क्रम में रूस की कई कंपनियां चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी कंपनियों की स्थापना करें.

रूस की सरकार इसके साथ ही नोएडा में टेक्नोपोलिस मास्को के विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की भी एक शाखा स्थापित करना चाहती है. यूपी के मंत्री ने बताया कि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूती मिलेगी.

