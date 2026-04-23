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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRTE में ढिलाई नहीं! CM योगी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, 25 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करना होगा लक्ष्य

RTE में ढिलाई नहीं! CM योगी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, 25 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करना होगा लक्ष्य

UP News: योगी सरकार ने आरटीई 2026-27 के तहत गरीब बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 25 अप्रैल तक प्रवेश पूरा कराने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Apr 2026 07:55 PM (IST)
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RTE Admission UP 2026-27: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में आवंटित गरीब बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 25 अप्रैल 2026 तक हर हाल में सभी पात्र बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आरटीई के अंतर्गत 1,95,740 आवंटनों के सापेक्ष अब तक मात्र 1,08,866 बच्चों का ही प्रवेश कराया जा सका है, जिस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है. शेष बच्चों के नामांकन को लेकर अब फील्ड स्तर पर तेज और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. निर्देश में कहा गया है कि जिन बच्चों का अब तक प्रवेश नहीं हुआ है, उनकी सूची तैयार कर तत्काल प्रभाव से नामांकन कराया जाए. संबंधित विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न होने दी जाए.

नामांकन अभियान की सख्त मॉनिटरिंग 

योगी सरकार ने इस पूरे अभियान की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने को कहा है. समयबद्ध लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता मिलने पर कड़ी कार्रवाई तय है और जिम्मेदार सीधे कार्रवाई की जद में आएंगे.

आरटीई के तहत बच्चों के अधिकार 

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं. इन सीटों पर चयनित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है.

Published at : 23 Apr 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath RTE Admission 2026-27
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