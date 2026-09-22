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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: 8 महीने में 33 हजार से ज्यादा हादसे, 18 हजार मौतें

यूपी: 8 महीने में 33 हजार से ज्यादा हादसे, 18 हजार मौतें

यूपी में इस साल के आठ महीनों में 33 हजार से अधिक सड़क हादसे दर्ज हुए, इसमें 18 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है. जोकि पिछले साल के मुकाबले 66 ज्यादा हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 22 Sep 2026 02:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के नए आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं. जनवरी से अगस्त 2026 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में इस दौरान 33,824 सड़क हादसे हुआ है. जबकि पिछले साल ये आंकड़ा कम था. परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 33,758 हादसे दर्ज हुए थे. यानी इस साल 66 मामले बढ़े है.

वही जनवरी-अगस्त 2025 में 25,882 लोग सड़क हादसों में घायल हुए थे. जिस संख्या इस साल और तेजी से बढ़ गई है. इस साल पहले के मुकाबले 27,258 हादसे दर्ज किए गए है. यानी 1,376 ज्यादा लोग घायल हुए और करीब 5.3% की वृद्धि दर्ज की गई.

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18 हजार की हादसों में गई जान

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसे में जान गंवाने वालों का की संख्या 2025 के पहले 8 महीनों में 18,241 थी. हालांकि इस साल इसमें मामूली कमी दर्ज की गई है. 2026 में यह आंकड़ा 18224 हो गया है. इस वर्ष 17 मौतें कम हुई है. वही दूसरी तरह सड़क हादसों में कमी नहीं आई है. इस साल घटनाएं करीब 0.2% बढ़ीं, जबकि मृतकों की संख्या करीब 0.1% कम हुई. इसके उलट घायलों की संख्या में 5.3% का इजाफा हुआ.

सबसे ज्यादा अलीगढ़ में हुए हादसे

परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हादसे अलीगढ़ में हुए है. यहां 2025 में 773 दुर्घटनाएं हुई थीं, जो 2026 में बढ़कर 1,045 हो गईं. यानी 272 हादसे ज्यादा हुए. इन हादसों में पिछले साल 954 लोग घायल हुए थे, जबकि इस साल यह संख्या 1,592 पहुंच गई. कौशाम्बी में 26%, चंदौली में 25.9% और संतकबीरनगर में 23.8% ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

लखनऊ भी पीछे नहीं

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने भी हादसों के मामले में पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ोतरी दर्ज की है. 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक 1,130 हादसे हुए थे जबकि इस बार अभी तक 1,264 मामले रिपोर्ट किए गए हैं. यानी 134 दुर्घटनाएं ज्यादा हुईं.

लखनऊ में घायलों के साथ-साथ मौत का आंकड़ा भी बड़ा है. अलग-अलग इलाकों में पिछले साल 432 लोगों की हादसे के बाद जान गई थी. यही आंकड़ा इस साल बढ़कर 478 हो गया है. पिछले साल घायलों का जो आला 801 था वह इस बार 1,011 हो गया है.

बागपत में हादसों में 22% की बढ़ोतरी

परिवहन विभाग ने हादसों का जो डाटा तैयार किया है उसमें बागपत में सड़क हादसों में करीब 22% की बढ़ोतरी दर्ज हुई. यहां घायलों की संख्या भी 203 से बढ़कर 302 हो गई. मेरठ में संख्या 655 से बढ़कर 737 हो गए. मथुरा में भी दुर्घटनाओं की संख्या 803 से बढ़कर 844 पहुंच गई.

इन जिलों की रिपोर्ट बेहतर

उत्तर प्रदेश की राजधानी सहित कई जिलों ने जहां एक तरफ हादसे और मौत के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की है. तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे जिले हैं. जहां पर यह ग्राफ काम हुआ है. आगरा में 2025 के 982 हादसों के मुकाबले इस साल 834 दुर्घटनाएं दर्ज हुईं. वहीं कानपुर नगर में हादसों की संख्या 997 से घटकर 897 रह गई.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 22 Sep 2026 02:49 PM (IST)
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