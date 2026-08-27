नेपाल बाढ़ में फंसे यूपी के लोगों का रेस्क्यू, योगी सरकार हुई सक्रिय

नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक त्रासदी के बीच वहां फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए योगी सरकार सक्रिय हो गई है. राहत और बचाव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश से SDRF की एक प्लाटून नेपाल भेजी गई है, जिसमें 32 जवान शामिल हैं. इसके अलावा PAC की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया है. राहत-बचाव अभियान के लिए मौके पर चार रबर बोट मौजूद हैं, जबकि अतिरिक्त SDRF प्लाटून के साथ एल्युमिनियम बोट भी नेपाल भेजी जा रही है.

नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल के सिंधुरिया में राहत और बचाव अभियान की तैयारी की जा रही है. नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के परिजन सहायता के लिए 1070 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. राहत आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में सूचना जारी की है. लखनऊ स्थित राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से नेपाल सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और नेपाल की बाढ़ व त्रासदी को लेकर मॉनिटरिंग जारी है.

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त्रासदी में यूपी के करीब 12 लोग फंसे, एक को किया रेस्कयू

बताया जा रहा है कि यूपी के करीब 11 लोग नेपाल त्रासदी में फंसे हुए हैं. वहीं लखनऊ स्थित राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से नेपाल सीमावर्ती जिलों पर नजर रखी जा रही है. राहत आयुक्त अधिकारी हिरकेश यशोद ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे राज्य को अर्लट मोड पर रखा गया है. इस नेपाल त्रासदी में यूपी के करीब 12 लोग इसमें फंसे हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. सीएम भी कंट्रोल रूम के साथ मिलकर हालात का जायजा ले रहे हैं.

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