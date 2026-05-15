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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

उन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

यूपी में आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि के बाद उन्नाव, प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच समेत कई जिलों में मंत्रियों ने पीड़ित परिवारों को राहत राशि सौंपी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 May 2026 10:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आई तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से हुई धन-जनहानि के पीड़ितों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुक्रवार को मुआवजा वितरित किया गया. विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने पीड़ित परिवारों को धनराशि के चेक सौंपे और सरकार के उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया. प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया गया. 

उन्नाव: धर्म पाल सिंह ने मृतकों के आश्रितों को सौंपे चार-चार लाख के चेक

मंत्री, पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनैतिक पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश/ प्रभारी मंत्री जनपद उन्नाव धर्म पाल सिंह ने जिलाधिकारी घश्याम मीना की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में 13 मई 2026 को हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा तेज आंधी-तूफान से हुई जनहानि के दृष्टिगत मृतकों के आश्रित परिवारों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान कर सांत्वना दी.

इस आर्थिक सहायता के अंतर्गत तहसील हसनगंज के जगदीश पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल बाबा खेड़ा, अमन पुत्र स्वर्गीय राजे पाल, मोनिका पुत्री राजेपाल (भाई-बहन) को चार लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया. इसी प्रकार सदर तहसील के ग्राम बरहा कला के अमित सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, मियागंज रामबाबू पुत्र श्यामलाल, मदारपुर कैलई के दिनेश पुत्र कल्लू तथा सरोजिनी पत्नी दिनेश के आश्रितों को सांत्वना देते हुए चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए.


उन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

मंत्री धर्म पाल सिंह ने कहा कि जनपद उन्नाव के छह लोगों की मृत्यु इस आपदा में हुई है, जिन्हें चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बाढ़, तेज हवा, ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि दैवीय आपदाएं हैं और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता. जान की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी परिवार को आर्थिक सहायता देकर सरकार उनके आंसू पोंछने का काम कर रही है. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के लिए ईश्वर से साहस देने की प्रार्थना की.

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गोंड़, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, मोहन विधायक ब्रजेश रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी सहित अन्य अधिकारी और आश्रित परिवार उपस्थित रहे.

 लखीमपुर खीरी: नितिन अग्रवाल ने पीड़ित परिवार को सौंपा चेक, योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

मितौली तहसील के ग्राम जमुनिया कढ़ीले में 13 मई की रात आई तेज आंधी और बारिश में मकान की छत गिरने से 40 वर्षीय रतिराम पुत्र दीना की मौत हो गई थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया.

पूर्व सांसद जुगुल किशोर, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता और जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की मौजूदगी में मृतक की पत्नी और बच्चों को चार लाख रुपये की दैवीय आपदा सहायता, 6500 रुपये गृह अनुदान का डेमो चेक और खाद्यान्न किट प्रदान की गई.


उन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

नितिन अग्रवाल ने कहा कि सरकार सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान देगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर पीड़ित परिवार तक तेजी से राहत पहुंचा रही है.

जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि परिवार को दैवीय आपदा मद से चार लाख रुपये, गृह अनुदान, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पारिवारिक लाभ योजना, निराश्रित महिला पेंशन तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया जा रहा है. प्रशासन की ओर से कृषि पट्टा भी उपलब्ध कराया जाएगा.

इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पश्चिमी अमित कुमार राय, एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, प्रभारी तहसीलदार दिनेश कुमार, बीडीओ मोहित कौशिक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे.

 हरदोई: असीम अरुण ने आकाशीय बिजली से मृत युवती के परिजनों को दिलाया मुआवजा

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं हरदोई के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने तहसील संडीला के ग्राम आंट मजरा आंट सांट पहुंचकर 13 मई को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत कु. अंकिता के परिजनों से मुलाकात की.

उन्होंने मृतका की माता कमला पत्नी छोटे को बताया कि उनके खाते में चार लाख रुपये की राहत सहायता राशि भेज दी गई है. असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार दैवीय आपदाओं में त्वरित सहायता के लिए प्रतिबद्ध है.


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इस अवसर पर सांसद अशोक रावत और विधायक राम पाल वर्मा ने भी शोक संवेदना व्यक्त की.

अंबेडकरनगर: गिरीश चंद्र यादव ने पीड़ित परिवार को दी सहायता राशि

जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ग्राम कुढ़ा मोहम्मदगढ़ में आंधी-तूफान के कारण दीवार गिरने से सुकना देवी की मौत पर उनके परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में प्रदेशवासियों के दुख-दर्द में सहभागी बनकर उनके साथ खड़ी है.

संभल: धर्मवीर प्रजापति ने राहत सामग्री और सहायता प्रमाणपत्र सौंपे

तेज आंधी-तूफान और वर्षा से उत्पन्न दैवीय आपदा के कारण थाना कैलादेवी क्षेत्र के ग्राम गंगहेटा में विद्युत पोल तथा घर की दीवार गिरने से नेमवती पुत्री राजपाल सिंह और भगवान सिंह पुत्र वीरे की मृत्यु हो गई थी.


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प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि खाते में पहुंचने के प्रमाणपत्र और राहत सामग्री प्रदान की.

इस दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे.

बदायूं: गुलाब देवी ने आंधी-तूफान पीड़ित परिवारों को सौंपे चेक

बिसौली क्षेत्र में प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने आंधी-तूफान पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये के चेक सौंपे.


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उन्होंने बीरमपुर गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की. फतेहपुर बीरमपुर, तर्कपरोली और भोपतपुर के पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी वितरित की गई.

गुलाब देवी ने कहा कि दुख की घड़ी में सरकार हर परिवार के साथ खड़ी है.

बरेली: जेपीएस राठौर ने आपदा पीड़ितों, किसानों और पशुपालकों को बांटी सहायता राशि

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग एवं प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर की अध्यक्षता में आंवला तहसील सभागार में आपदा राहत राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ.

जनहानि के मामलों में देवकी पुत्री राजेश कुमार, ग्राम हर्रामपुर तथा लीपी पत्नी उमेदी, ग्राम बेहटा जूनो के परिजनों के खातों में चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि भेजी गई.

दैवीय आपदा के अंतर्गत मकान क्षति के 30 पीड़ितों को कुल 1,62,000 रुपये तथा पशु हानि के नौ पीड़ितों को सहायता राशि वितरित की गई. ग्राम डरूआपुर में अग्निकांड से गेहूं की फसल नष्ट होने पर मुख्यमंत्री खेत खलिहान एवं दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 10 किसानों को कुल 2,29,973 रुपये वितरित किए गए.


उन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत फूलवती पत्नी छोटेलाल निवासी ग्राम मनौना, उर्मिला देवी निवासी ग्राम बल्लिया, नवीता पत्नी लालन सिंह निवासी ग्राम लीलौर सहासा, कन्यावती पत्नी रक्षपाल निवासी ग्राम सराऊ, चांदनी पत्नी धर्मेंद्र निवासी ग्राम लभारी मजरा गुरगांवा, महिपाल पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम मई कीरतपुर तथा वरफा देवी पत्नी हरपाल निवासी ग्राम सराऊ को पांच-पांच लाख रुपये दिए गए. दिव्यांग पवन कुमार पुत्र बिजनेश पाल सिंह निवासी ग्राम नगरिया सतन को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई.

इस अवसर पर विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा और जिलाधिकारी अविनाश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

मिर्जापुर: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पीड़ित परिवारों को सौंपे चेक

13 मई को आए भीषण आंधी-तूफान एवं आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर पहुंचीं.

उन्होंने चुनार तहसील के ग्राम बिंदापुर में मृतका बेला देवी पत्नी हंसराज तथा सदर तहसील के ग्राम केवटावीर में मृतका वंदना पत्नी भगवानदास के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.


उन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

केंद्रीय मंत्री ने दोनों परिवारों को आपदा राहत मोचन निधि के तहत चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

भदोही: ए.के. शर्मा ने 13 प्रभावित परिवारों को सौंपे राहत सहायता के डेमो चेक

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने निरीक्षण भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर आंधी-तूफान से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की.

तहसील ज्ञानपुर स्थित राजकीय गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मृतकों के परिजनों कन्हैया गौतम, लालती देवी और झरिहग सिंह सहित प्रभावित परिवारों को चार-चार लाख रुपये के डेमो चेक सौंपे.

इस दौरान सांसद डॉ. विनोद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, एसडीएम औराई श्याममणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.


उन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार हर संकट की घड़ी में जनता के साथ मजबूती से खड़ी है.

इसके बाद मंत्री ग्राम पंचायत सरौली पहुंचे, जहां शादी समारोह के दौरान मंदिर के पास पुराना नीम का पेड़ गिरने से हुई दुर्घटना के पीड़ितों से मिले. उन्होंने लालती देवी, गीता देवी ग्राम पंचायत सरौली, राजकुमारी पिपर गांव, जानती देवी ग्राम चकजोधी सहित कुल 13 मृतकों के परिवारों को डेमो चेक वितरित किए.

जिला प्रशासन के अनुसार आंधी-तूफान से जनपद में अब तक 16 लोगों की मृत्यु, 12 लोग घायल, 20 मकान क्षतिग्रस्त और 28 पशुओं की मौत दर्ज की गई है.

रायबरेली: दिनेश प्रताप सिंह ने राहत राशि वितरित कर त्वरित सहायता के निर्देश दिए

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात विभाग दिनेश प्रताप सिंह ने विकासखंड खीरों सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 13 मई 2026 को हुई बेमौसम भारी वर्षा, आंधी और तूफान से प्रभावित लोगों को राहत सहायता राशि वितरित की.

तहसील लालगंज क्षेत्र के 11 प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति तथा घायल होने के मामलों में शासन द्वारा अनुमन्य सहायता राशि दी गई. दैवीय आपदा से प्रभावित दो लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रमाणपत्र भी वितरित किया गया.


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दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत सहायता समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाई जाए.

इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, अपर जिलाधिकारी अमृता सिंह, उपजिलाधिकारी लालगंज राजेश वास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

रायबरेली: डॉ. मनोज पाण्डेय ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की

मंत्री डॉ. मनोज पाण्डेय ने निरीक्षण भवन में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की.

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची पंचायत भवन, राशन की दुकान और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए. निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा. स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने और जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकियों को जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराकर कम समय में राहत पहुंचाई जाए. साथ ही ईंधन बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए.


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बैठक के दौरान 13 मई 2026 को हुई बेमौसम भारी वर्षा और आंधी-तूफान से प्रभावित तहसील ऊंचाहार और डलमऊ के कुल 34 लोगों को राहत सहायता राशि वितरित की गई.

इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नवीन चन्द्रा, अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए सतीश प्रसाद मिश्रा, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार, उपायुक्त श्रम रोजगार प्रमोद कुमार, उपायुक्त एनआरएलएम सविता सिंह, उप निदेशक कृषि विनोद कुमार और उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्या सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

प्रयागराज: स्वतंत्र देव सिंह ने आंधी-तूफान प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

 प्रभारी मंत्री जनपद प्रयागराज एवं जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, परती भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को जनपद में आंधी-तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने तहसील हण्डिया, फूलपुर और सोरांव में जनहानि से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी.

स्वतंत्र देव सिंह ने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में शासन और प्रशासन पूरी तरह प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है. उन्होंने आंधी-तूफान में मृत लोगों के आश्रितों के खातों में प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई चार लाख रुपये की सहायता राशि की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि धनराशि उसी दिन खातों में अंतरित की जाए.


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उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए. साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों और फसलों का सर्वे कराकर नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने को कहा. प्रभारी मंत्री ने संबंधित उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवार जिन सरकारी योजनाओं के पात्र हैं, उन्हें उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए.

उन्होंने भूमिहीनों को पट्टा, पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ, पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए.

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने तथा विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, यातायात और अन्य आवश्यक सेवाओं को जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए.

उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों को युद्धस्तर पर ठीक करने और जनपद के सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए. साथ ही आंधी में गिरे पेड़ों को हटाकर बाधित मार्गों को खुलवाने के लिए भी कहा.

प्रभारी मंत्री ने सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वी.के. सिंह, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, विधायक फाफामऊ गुरू प्रसाद मौर्य, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह के साथ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की.

उन्होंने तहसील हण्डिया में स्व. राजदेवी पत्नी स्व. जीत लाल विश्वकर्मा ग्राम सिथौरा थाना उतरांव, स्व. दुर्गाभारती ग्राम नाहरपुर हण्डिया थाना हण्डिया, स्व. अंजनी उर्फ रंजना पुत्र बुद्धसेन ग्राम देवदहना हण्डिया थाना सराय ममरेज, स्व. अनीता देवी पत्नी शिवपूजन ग्राम छतौना हण्डिया थाना सराय ममरेज, स्व. लाल जी पुत्र झारी ग्राम खखैचा थाना सराय ममरेज, तहसील फूलपुर में स्व. सविता पत्नी संदीप ग्राम कुतुबुद्दीनपुर थाना फूलपुर, अनुपम पुत्र संदीप ग्राम कुतुबुद्दीनपुर थाना फूलपुर तथा तहसील सोरांव में सत्यम पुत्र रामजी ग्राम जगदीशपुर थाना सोरांव और स्व. इन्दु पटेल पत्नी अंकित पटेल ग्राम खिजिरपुर थाना नवाबगंज के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया.

फतेहपुर: अजीत सिंह पाल ने आपदा पीड़ित परिवारों को वितरित किए चार-चार लाख रुपये के प्रतीकात्मक चेक

मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपालन के क्रम में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग अजीत सिंह पाल ने जनपद की तहसील खागा क्षेत्र में आंधी-तूफान से प्रभावित मृतकों के परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए.


उन्नाव से प्रयागराज, लखीमपुर, भदोही, फतेहपुर और बहराइच तक राहत अभियान, योगी सरकार के मंत्री पहुंचे पीड़ितों के घर, बांटे मुआवजे के चेक

उन्होंने मृतक राम शिरोमन पुत्र राजाराम, उम्र 70 वर्ष निवासी सोनारी धाता तहसील खागा की पत्नी देवमती, मृतक वासुदेव पुत्र पीताम्बर निवासी मनमोहन पुर तहसील खागा की पत्नी लक्ष्मी देवी तथा मृतक ननकी देवी पुत्री सुमेर उर्फ राम सुमेर निवासी बसंता का पुरवा तहसील खागा की मां फूल कली को जिला प्रशासन की ओर से चार-चार लाख रुपये के प्रतीकात्मक चेक सौंपे.

अजीत सिंह पाल ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की.

 बहराइच: सूर्य प्रताप शाही ने मृतक तेजराम के परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस

प्रदेश के मंत्री कृषि एवं प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधायक महसी सुरेश्वर सिंह के साथ ग्राम चांदपारा पहुंचकर डाल गिरने से मृतक तेजराम के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढाढस बंधाया.


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उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को पीड़ित परिवार को अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

Published at : 15 May 2026 10:41 PM (IST)
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आईपीएल 2026
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विश्व
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टेक्नोलॉजी
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एग्रीकल्चर
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