राशिद अल्वी का यूटर्न, पहले कहा- मुस्लिमों को नजरअंदाज करती है कांग्रेस, अब बोले- 'राहुल गांधी...'

उतर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी, प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है. इस बीच शनिवार (24 जनवरी 2026) को कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. सिद्दीकी के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है. वहीं भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए.

कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम नेताओं को कर रही नजरअंदाज

नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे मामले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है. वहीं जहां तक नसीमुद्दीन के इस्तीफे का सवाल है, यह चिंता की बात है. भाजपा कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, और इसका नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज कर रही है.

इससे पहले बिहार में शकील ने पार्टी छोड़ी, यूपी में नसीमुद्दीन ने छोड़ी और कर्नाटक में रोशन बेग ने छोड़ी. इसके बाद कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि भारत का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज कर रही है.

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? क्या भारत सरकार ने इसे सिर्फ कुछ इमारतों को गिराने के लिए किया था? आज भी भारत में आतंक फैलाने वाले आतंकवादी पाकिस्तान में जिंदा हैं, जसे- हाफिज सईद, सलाहुद्दीन और दाऊद इब्राहिम.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था इस्तीफा

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था. उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी को छोड़ने की वजह बताई थी. अपने पत्र में सिद्दीकी ने कहा कि वे 'अपरिहार्य कारणों' से अपनी प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों का त्याग कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ उनकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए वे पार्टी में शामिल हुए थे, वे पूरे नहीं हो पा रहे थे.

कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद ने राहुल गांधी पर भी बयान दिया था, जिसे लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी को देश की जरूरत बताया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा जनसमर्थन वाले नेता हैं. उनके बिना कांग्रेस, कांग्रेस नहीं रह सकती. कोई उनके बारे में क्या राय रखता है, यह एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी का सामना कर रहे हैं, वैसा देश में कोई और नहीं कर रहा है.'

उन्होंने यह भी कहा कि मैंने ये बात पहले भी कही थी और अब फिर से बोल रहा हूं. राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ भी बोले उससे कुछ नहीं होने वाला है, जनता राहुल गांधी को अच्छे से जानती है.

मुझे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर को देना था वोट- शकील अहमद

कांग्रेस छोड़ चुके शकील अहमद ने कहा था कि मैं शशि थरूर को वोट देना चाहता था (कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए), लेकिन जब मैंने देखा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वफादार लोग खड़गे के लिए वोट मांग रहे थे, तो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ खड़गे साहब को वोट दिया क्योंकि मैं अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता था. इसके बाद उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी उन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद को असहज महसूस करते हैं जिनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा है इसलिए वह केवल उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है.

भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, 'मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं दिखता. अगर भारत सरकार और प्रधानमंत्री वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर वंदे मातरम गाना चाहते हैं, तो यह उनका अधिकार है और भारत में जो भी इसे गाना चाहता है, उसे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता.'

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि जहां भी किसी मुसलमान का नाम आता है, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है. कहीं न कहीं, कांग्रेस के अंदर यह भावना पैदा हो गई है, सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि देश की सभी सेक्युलर पार्टियों में यह भावना है. ऐसा नहीं है कि वे मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी को उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका नहीं देना चाहते.