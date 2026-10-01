अखिलेश यादव से मिले अब्बास अंसारी, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों का दूसरी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी ने मुलाकात की. ये मुलाकात सपा मुख्यालय स्थित जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में हुई. दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. समाजवादी पार्टी ने दो उम्मीदवार उतारे है. तीसरे को भी जल्द टिकट देने की योजना है. विधायकों की संख्या बाहुबल के हिसाब से दो सीटों पर जीत आसान है, जबकि तीसरे के लिए दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपने फेवर में करना होगा. राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस मुलाकात ने इसी तरफ इशारा कर रही है.

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दोनों नेताओं के बीच डेढ़ घंटे चली मुलाकात

अब्बास अंसारी सुभासपा के विधायक हैं. सुभासपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है. जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है. ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से करीब डेढ़ घंटे बैठक चली है. राज्यसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है. क्योंकि, 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नामांकन के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने-अपने विधायकों के समर्थन को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं.

सपा ने दो उम्मीदवार उतारे

आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रो. राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, पार्टी तीसरे उम्मीदवार को लेकर भी रणनीति बना रही है. ऐसे में पार्टियों अपने विधायकों के साथ-साथ संभावित समर्थन को लेकर भी रणनीति तैयार कर रहे हैं. यही वजह है कि अब्बास अंसारी और अखिलेश यादव की मुलाकात को चुनावी गणित से जोड़कर देखा जा रहा है.

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