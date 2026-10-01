Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव से मिले अब्बास अंसारी, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल

अखिलेश यादव से मिले अब्बास अंसारी, राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी हलचल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी ने मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बैठक चली है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 01 Oct 2026 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों का दूसरी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी ने मुलाकात की. ये मुलाकात सपा मुख्यालय स्थित जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में हुई. दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. 

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. समाजवादी पार्टी ने दो उम्मीदवार उतारे है. तीसरे को भी जल्द टिकट देने की योजना है. विधायकों की संख्या बाहुबल के हिसाब से दो सीटों पर जीत आसान है, जबकि तीसरे के लिए दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपने फेवर में करना होगा. राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस मुलाकात ने इसी तरफ इशारा कर रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनावी मोड में सपा, हर के वर्ग के लिए अखिलेश ने खोला घोषणाओं का पिटारा
चुनावी मोड में सपा, हर के वर्ग के लिए अखिलेश ने खोला घोषणाओं का पिटारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्पेन बताने वाले यहां आएं', गोरखपुर जलभराव पर अजय राय ने साधा निशाना
'स्पेन बताने वाले यहां आएं', गोरखपुर जलभराव पर अजय राय ने साधा निशाना

आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी

दोनों नेताओं के बीच डेढ़ घंटे चली मुलाकात

अब्बास अंसारी सुभासपा के विधायक हैं. सुभासपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है. जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है. ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से करीब डेढ़ घंटे बैठक चली है. राज्यसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है. क्योंकि, 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नामांकन के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने-अपने विधायकों के समर्थन को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं.

सपा ने दो उम्मीदवार उतारे

आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रो. राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, पार्टी तीसरे उम्मीदवार को लेकर भी रणनीति बना रही है. ऐसे में पार्टियों अपने विधायकों के साथ-साथ संभावित समर्थन को लेकर भी रणनीति तैयार कर रहे हैं. यही वजह है कि अब्बास अंसारी और अखिलेश यादव की मुलाकात को चुनावी गणित से जोड़कर देखा जा रहा है.

चुनावी मोड में सपा, हर के वर्ग के लिए अखिलेश ने खोला घोषणाओं का पिटारा

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Abbas Ansari Akhilesh Yadav UP NEWS UP Rajyasabha Chunav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
'अखिलेश यादव ने जूता मारा है', सपा में किसको लेकर ऐसा बोले OP राजभर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी
आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनावी मोड में सपा, हर के वर्ग के लिए अखिलेश ने खोला घोषणाओं का पिटारा
चुनावी मोड में सपा, हर के वर्ग के लिए अखिलेश ने खोला घोषणाओं का पिटारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्पेन बताने वाले यहां आएं', गोरखपुर जलभराव पर अजय राय ने साधा निशाना
'स्पेन बताने वाले यहां आएं', गोरखपुर जलभराव पर अजय राय ने साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू का चौंकाने वाला दावा, 'सर्वे से पता चलता है कि NDA...'
चंद्रबाबू नायडू का चौंकाने वाला दावा, 'सर्वे से पता चलता है कि NDA...'
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ट्रेंडिंग
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
बाइक
फैमिली स्कूटर कैसे बदल रहे EV मार्केट की चाल, क्यों है इसमें फायदा?
फैमिली स्कूटर कैसे बदल रहे EV मार्केट की चाल, क्यों है इसमें फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget