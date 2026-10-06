बरेली: राज्यसभा चुनाव में टिकट के बाद BJP में रार! 2 बार के सांसद ने कहा बाय-बाय

भारतीय जनता पार्टी ने बरेली से राज्यसभा के लिए धर्मपाल सिंह और श्रुति गंगवार को नामित किया. इसके बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है. आंवला सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने फेसबुक पेज पर 'टाटा बाय-बाय' लिखकर खलबली मचा दी है.

धर्मेंद्र कश्यप के इस पोस्ट से हलचल मच गई. धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी से दो बार सांसद रहे हैं. धर्मेंद्र कश्यप 2024 में बरेली की आंवला लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे. ऐसे में उनकी पोस्ट के अब अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

पार्टी बदलने की अटकलें तेज

पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की इस पोस्ट को ऐसा लगता है कि वे राज्यसभा के टिकट से नाराज हैं. ऐसे में अब उनके पार्टी बदलने के कयास तेज हो गए हैं. राजनीतिक दृष्टि से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे इस पोस्ट के जरिए पार्टी से निकलने की ओर इशारा कर रहे हैं.

हालांकि पूरी तस्वीर तो कुछ समय बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन उन्होंने अपने इस पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है. इससे यह तो तय है कि यूपी चुनाव से पहले धर्मेंद्र कश्यप को लेकर सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है.

बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उतारे 8 प्रत्याशी

भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया. इस लिस्ट में बरेली के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व सांसद संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार का नाम है. इन नामों के ऐलान होने के बाद बरेली के उन नेताओं को झटका लगा है जो अपने टिकट की उम्मीद कर रहे थे.

बता दें कि बीजेपी द्वारा उतारे गए आठ प्रत्याशियों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपीकृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं. इन सभी ने सीएम योगी की मौजूदगी में अपना नामांकन भर दिया है. साथ ही इनके निर्विरोध जीतने का रास्ता भी साफ है.

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