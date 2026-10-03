UP Rajya Sabha चुनाव में यह जातीय समीकरण दोहराएगी बीजेपी! जानें क्या है ये चर्चा?

उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी अहम हो गए हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने जातीय समीकरणों को ठीक करने में जुट गई हैं. यूपी की दस सीटों पर चुनाव होना हैं इनमें से आठ सांसद बीजेपी के और एक-एक सांसद सपा और बसपा का है. आईए आपको मौजूदा सासंदों का जातीय समीकरण समझाते हैं.

उत्तर प्रदेश के 10 सीटों राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है. इन सांसदों के जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा (ब्राह्मण), सीमा द्विवेदी (ब्राह्मण), नीरज शेखर (राजपूत), अरुण सिंह (ठाकुर), बीएल वर्मा (लोधी, OBC), गीता शाक्य (ओबीसी), हरदीप पुरी (सिख) और बृजलाल (दलित) हैं. वहीं सपा से राम गोपाल यादव (ओबीसी) और बसपा के रामजी गौतम (दलित) जाति से आते हैं.

मौजूदा दस सांसदों का जातीय समीकरण

इन मौजूदा सांसदों में आठ बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं जिनमें दो ब्राह्मण, दो राजपूत, दो ओबीसी, एक दलित और एक सिख समाज से सांसद हैं. वहीं सपा से एक रामगोपाल यादव ओबीसी और बसपा के रामजी गौतम दलित समाज से आते हैं. इस बार बसपा के पास को कोई विधायक नहीं है. ऐसे में रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी का राज्यसभा में मौजूदा प्रतिनिधित्व भी समाप्त हो जाएगा.

बीजेपी इस बार के चुनाव में आठ प्रत्याशियों को उतारेगी, हालांकि अभी कि किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन, अंदरखाने में चर्चा है इस बार कम से कम चार नए चेहरे होंगे और जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 दलित फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती हैं. वहीं सपा दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है. इनमें एक रामगोपाल यादव जो ओबीसी हैं और दूसरा नाम धनराज नथवानी है जो वैश्य समाज से आते हैं.

बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 29 सितंबर से अधिसूचना जारी हो चुकी है. नामांकन दाख़िल करने की अंतिम तारीख़ 6 अक्टूबर हैं. 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और 16 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी.

'लड़ाई अभी जारी है...', यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बोले अजय राय



