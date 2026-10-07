BJP की राज्यसभा सूची को लेकर कलह! दो पूर्व सांसद नाराज, सियासी हलचल तेज

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान शुरु हो गया है. आंवला से बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और मोहनलालगंज सीट से पूर्व सांसद कौशल किशोर इसे लेकर नाराज बताए जा रहे हैं. जिसके बाद सियासी गलियारों में उनके अगले क़दम को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा क़दम भी उठा सकते हैं.

बीजेपी ने जैसे ही अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी, उसके थोड़ी ही देर बात आंवला सीट से पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप का एक पोस्ट आया, जिसके बाद उन्हें लेकर कई तरह की अटकले लगने लगी. पूर्व सांसद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा- 'टाटा, बॉय-बॉय'. हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में बीजेपी को लेकर सीधे तौर पर कोई बात नहीं की लेकिन फिर भी पार्टी से बग़ावत के तौर पर देखा जा रहा है.

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धर्मेंद्र कश्यप ने कहा- टाटा बॉय-बॉय

धर्मेद्र कश्यप की हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के साथ भी नजदीकियां देखा जा रही है. सूत्रों की मानें तो उनकी सपा मुखिया से मुलाक़ात भी हो चुकी हैं. ऐसे में माना जा है कि वो बीजेपी को छोड़कर सपा में जा सकते हैं. उनके टाटा बॉय-बॉय वाले पोस्ट को भी उनके आगे के सियासी क़दम से ही जोड़कर देखा जा रहा है.

पूर्व सांसद कौशल किशोर ने भी दिए संकेत

वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर पूर्व सांसद कौशल किशोर में भी बैचेनी साफ देखने को मिली. बीते दिनों भी मंदिर में पूजा को लेकर कौशल किशोर की पत्नी और बेटे ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब राज्यसभा की लिस्ट आने के बाद उनके बेटे विकास किशोर की भी एक पोस्ट चर्चा में बनी हुई है.

विकास किशोर ने बीजेपी की लिस्ट आने के बाद एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने परिवार, अपने माता-पिता के सम्मान के सम्मान नहीं होने की बात कही और कहा कि जिस परिवार में ऐसा हो तो वहां नहीं रहना चाहिए. विकास किशोर ने भले ही अपनी पोस्ट में राज्यसभा उम्मीदवारों का जिक्र नहीं किया हो लेकिन, उनके तेवर साफ़ बता रहे हैं कि वो पार्टी के फैसले से नाराज़ है.