बीएल वर्मा को नहीं मिला टिकट, देना होगा इस्तीफा, हरीश, स्मृति, कुमार विश्वास का क्या हुआ?
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. हालांकि इस लिस्ट में कई अप्रत्याशित नाम हैं.
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट के जरिए साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है.
हालांकि इस लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम नहीं है. यानी बीएल वर्मा को इस्तीफा देना पड़ सकता है. इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा. उनका नाम राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट में है.
इसके अलावा सूत्रों का दावा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, स्म़ृति ईरानी, कुमार विश्वास को भी राज्यसभा भेजा सकता है लेकिन इनमें से एक का भी नाम लिस्ट में नहीं है.
यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, चौंकाने वाले नाम
बीजेपी की लिस्ट में धर्मपाल सिंह बरेली की आंवला सीट से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं. राधाकांत ओझा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. प्रकाश पाल भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं. विद्यासागर सोनकर जौनपुर के पूर्व सांसद हैं. गोपी कृष्ण पांडेय संगठन से जुड़े भाजपा नेता हैं. प्रियंका सिंह रावत बाराबंकी की पूर्व सांसद और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. राम प्रताप सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं. श्रुति गंगवार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं और मौजूदा समय में बरेली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं.