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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबीएल वर्मा को नहीं मिला टिकट, देना होगा इस्तीफा, हरीश, स्मृति, कुमार विश्वास का क्या हुआ?

बीएल वर्मा को नहीं मिला टिकट, देना होगा इस्तीफा, हरीश, स्मृति, कुमार विश्वास का क्या हुआ?

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. हालांकि इस लिस्ट में कई अप्रत्याशित नाम हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 05 Oct 2026 04:10 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है.  बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट के जरिए साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है.

हालांकि इस लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम नहीं है. यानी बीएल वर्मा को इस्तीफा देना पड़ सकता है. इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा. उनका नाम राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट में है.

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इसके अलावा सूत्रों का दावा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, स्म़ृति ईरानी, कुमार विश्वास को भी राज्यसभा भेजा सकता है लेकिन इनमें से एक का भी नाम लिस्ट में नहीं है.

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बीजेपी की लिस्ट में धर्मपाल सिंह बरेली की आंवला सीट से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं. राधाकांत ओझा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. प्रकाश पाल भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं. विद्यासागर सोनकर जौनपुर के पूर्व सांसद हैं. गोपी कृष्ण पांडेय संगठन से जुड़े भाजपा नेता हैं. प्रियंका सिंह रावत बाराबंकी की पूर्व सांसद और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. राम प्रताप सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं. श्रुति गंगवार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं और मौजूदा समय में बरेली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 05 Oct 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
BJP Up News Up Politics Rajya Sabha Elections 2026 Up Rajya Sabha Chunav
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