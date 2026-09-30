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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी राज्यसभा चुनाव में अपर्णा यादव की एंट्री! नथवानी की उम्मीदवारी पर बड़ा दावा

यूपी राज्यसभा चुनाव में अपर्णा यादव की एंट्री! नथवानी की उम्मीदवारी पर बड़ा दावा

सपा के राज्यसभा उम्मीदवार धनराज नथवानी को लेकर एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के नेता से सपा मुखिया की ये डील अपर्णा यादव ने कराई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Sep 2026 02:14 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रो राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. सपा ने जिस तरह से नथवानी पर दांव चला है इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया है. अखिलेश यादव की इस रणनीति के पीछे अपर्णा यादव की एंट्री के कयास लग रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ये बड़ा दावा किया है. 

यूपी AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के बेटे धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा है और दावा किया कि इस पूरी डील में अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव का हाथ है. ताकि मुसलमान बीजेपी के विरोध में सपा को वोट दें और सपा बीजेपी के ही लोगों को राज्यसभा भेज दे. उन्होंने सवाल किया कि क्या मुसलमान बस दरी ही बिछाता रहेगा. 

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नथवानी की उम्मीदवारी में अपर्णा का हाथ!

शौकत अली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा- 'भाजपा NDA गठबंधन के समर्थित राज्य सभा सांसद परिमल नाथवानी के बेटे धनराज नाथवानी को समाजवादी पार्टी ने अपना राज्य सभा का प्रत्याशी घोषित किया है क्या ये डील भाजपा नेता और
अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने कराई है? 

मुसलमान भाजपा के ख़िलाफ़ सपा को वोट दें और सपा राज्य सभा में भाजपा के लोगों को भेजे. वाह अखिलेश यादव जी सपा के मुसलमान नेता क्या दरी बिछायेंगे. भाजपा की असली टीम सपा ने खेल दिखा दिया.'

धनराज नथवानी को सपा ने बनाया उम्मीदवार

बता दें कि समाजवादी पार्टी ने धनराज नथवानी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. सपा के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है. क्योंकि धनराज नथवानी झारखंड से बीजेपी के समर्थन से जीतकर आए परिमल नथवानी के बेटे हैं. इसके अलावा वो उद्योगपति मुकेश अंबानी के भी करीबी माने जाते हैं. सपा मुखिया का मानना है कि नथवानी को उम्मीदवार बनाने से बीजेपी के कई विधायक टूटेंगे और सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करेंगे. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Sep 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Rajya Sabha Election 2026
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