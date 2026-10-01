UP राज्यसभा में फंसेगा चुनावी गेम! अखिलेश की राह पर BJP? ले सकती है बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं. इसके लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) में तोड़-फोड़ की राजनीति पर विचार किया जा रहा है. एक ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संख्याबल के हिसाब से मिलने वाली अपनी दो सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ-साथ तीसरी सीट जीतने का भी दावा किया है. उनका कहना है कि वह तीसरे प्रत्याशी पर भी दांव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि NDA के कुछ विधायक उनके पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हैं. वहीं, अब बीजेपी भी इसका करारा जवाब देते हुए 8 की जगह कुल 9 प्रत्याशी उतार सकती है.

संख्याबल के आधार पर दोनों पार्टियां गणित बैठाने में जुटी हैं और एक अतिरिक्त सीट जीतने का दावा कर रही हैं. ऐसे में कुल 10 राज्यसभा सीटों के लिए 12 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे. बीजेपी का दावा है कि उसके पास 8 उम्मीदवार जिताने के लिए पर्याप्त वोट हैं. इसके बाद भी 25 वोट बच रहे हैं. इसलिए पार्टी नवां उम्मीदवार भी उतारना चाहती है.

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समझें राज्यसभा का गणित

राज्यसभा में एक सीट पर जीत के लिए 36 वोट बनते हैं. अगर यह कोटा माना जाए तो बीजेपी को 8 सीटों के लिए 288 वोट चाहिए होंगे. बीजेपी के पास अपने 259 विधायक हैं. इसके ऊपर सहयोगी दलों के विधायक मिलाकर कुल 299 बनते हैं. इस हिसाब से 36x8 यानी 288 विधायकों के पूरा होने के बाद भी बीजेपी के पास 11 अतिरिक्त वोट बचेंगे.

इसे दो तरह से समझा जा सकता है. पहला यह कि अगर बीजेपी सहयोगी दलों के वोटों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है तो 9वीं सीट के लिए सपा के विधायक तोड़ने की प्लानिंग कर सकती हैं. वहीं, केवल अपने विधायकों के आधार पर बीजेपी की सात सीटें तय हैं, लेकिन आठवीं सीट के लिए अतिरक्त समर्थन पर निर्भर होना पड़ेगा.

सपा के विधायक बीजेपी के संपर्क में?

बीजेपी के सूत्रों की मानें तो अखिलेश यादव के कई विधायक बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं. वहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया है कि सपा के विधायक उनके संपर्क में हैं. ऐसे में नामांकन से मतदान तक दोनों दलों की नजर अपने-अपने विधायकों के साथ दूसरे खेमे के विधायकों पर भी बनी हुई है.

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