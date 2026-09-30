उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव दिलचस्प हो गया है. समाजवादी पार्टी ने चार पर्चे खरीद कर 2 प्रत्याशियों- रामगोपाल यादव और धनराज नाथवानी का नामांकन करा दिया है. वहीं तीसरे प्रत्याशी का इंतजार है. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों की लिस्ट का अभी इंतजार है. बीजेपी ने 8 ही पर्चे खरीदे हैं.

इन सबके बीच सपा के प्रत्याशियों की सूची पर सुभासपा चीफ ओपी राजभर, रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या यही अखिलेश यादव का पीडीए है? उधर, इन सवालों पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स और अखिलेश की रणनीति से विपक्षी अभी से घबरा गए हैं.