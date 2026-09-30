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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Rajya Sabha Chunav Live: अखिलेश यादव के दूसरे सरप्राइज पर बोले रामगोपाल यादव, सपा चीफ का नाम लेकर किया बड़ा दावा

UP Rajya Sabha Chunav Live: अखिलेश यादव के दूसरे सरप्राइज पर बोले रामगोपाल यादव, सपा चीफ का नाम लेकर किया बड़ा दावा

UP Rajya Sabha Live: यूपी राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है. सपा चीफ अखिलेश की मौजूदगी में रामगोपाल और धनराज का नामांकन हुआ. वहीं अब BJP की लिस्ट का इंतजार है. इस बीच बृजभूषण के बयान ने हलचल मचा दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 30 Sep 2026 12:30 PM (IST)

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Source : ANI

Background

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव दिलचस्प हो गया है. समाजवादी पार्टी ने चार पर्चे खरीद कर 2 प्रत्याशियों- रामगोपाल यादव और धनराज नाथवानी का नामांकन करा दिया है. वहीं तीसरे प्रत्याशी का इंतजार है. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों की लिस्ट का अभी इंतजार है. बीजेपी ने 8 ही पर्चे खरीदे हैं.

इन सबके बीच सपा के प्रत्याशियों की सूची पर सुभासपा चीफ ओपी राजभर, रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या यही अखिलेश यादव का पीडीए है? उधर, इन सवालों पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स और अखिलेश की रणनीति से विपक्षी अभी से घबरा गए हैं.

 

12:30 PM (IST)  •  30 Sep 2026

UP Rajya Sabha Chunav Live: तीसरे कैंडिडेट पर बोले रामगोपाल, क्या कहा?

राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से तीसरा उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर, पार्टी के उम्मीदवार प्रो. राम गोपाल यादव कहते हैं, इस बारे में तो सिर्फ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से उम्मीदवार रहा हूँ-34 साल हो गए हैं। और अब, अगले छह साल के लिए भी.

12:06 PM (IST)  •  30 Sep 2026

UP Rajya Sabha Chunav Live: सपा विधायक अखिलेश के फैसले से खुश या नहीं?

शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव विधानसभा से बाहर निकले. सपा विधायकों से जब पूछा गया कि क्या वे खुश हैं, तो वहां मौजूद लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए. बिना खुशी जाहिर किए या कोई बयान दिए, सिर्फ अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए. एआईएमआईएम के आरोपों पर अंबिका चौधरी ने कहा कि उन्हीं से पूछिए.

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