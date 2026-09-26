गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में राज्यसभा-MLC चुनाव की तैयारी तेज, BJP-SP में मंथन शुरू

यूपी में राज्यसभा-MLC चुनाव की तैयारी तेज, BJP-SP में मंथन शुरू

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 और विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव से पहले BJP और SP में उम्मीदवारों को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है. 16 और 23 अक्टूबर को मतदान होगा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 26 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है. दोनों चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब BJP और समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है. राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर और विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा.

समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने के लिए 28 सितंबर को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर कुछ साफ हो सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में दो बहनों से छेड़छाड़ का आरोप, CCTV से पकड़े गए दो आरोपी गिरफ्तार
मेरठ में दो बहनों से छेड़छाड़ का आरोप, CCTV से पकड़े गए दो आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिमला में 12वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू, पहुंचे बड़े सितारे
शिमला में 12वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू, जानें क्या है खास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा उछली कार, 3 की मौत, 2 घायल
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: डिवाइडर से टकराई कार, 3 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘गजनवी’ वाले बयान पर एसटी हसन का पलटवार, 'आज भी कुछ गजनवी पैदा हो गए'
‘गजनवी’ वाले बयान पर एसटी हसन का पलटवार, 'आज भी कुछ गजनवी पैदा हो गए'

वहीं, BJP भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक करेगी. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द फैसला करेगी और उम्मीदवारों के चयन में सभी संबंधित लोगों से विचार-विमर्श किया जाएगा.

पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. 16 अक्टूबर को वोटिंग के साथ ही मतगणना भी होगी.

BJP के अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बीएल वर्मा, सीमा द्विवेदी और हरदीप सिंह पुरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है. SP के राम गोपाल यादव और BSP के रामजी गौतम भी रिटायर होने वाले सदस्यों में शामिल हैं. इसके अलावा दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद एक सीट पहले से खाली है.

विधानसभा में BJP के पास ज्यादा संख्या

राज्यसभा चुनाव में विधानसभा की संख्या अहम भूमिका निभाएगी. 403 सदस्यीय विधानसभा में BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 288 विधायक हैं. इसमें BJP के 255 विधायक हैं. वहीं SP-कांग्रेस गठबंधन के पास 103 विधायक हैं, जिसमें SP के 101 विधायक शामिल हैं.

इसी संख्या के आधार पर दोनों प्रमुख दल अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बना रहे हैं.

विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव होगा. इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं. 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी

23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है.

BJP और SP दोनों के कई मौजूदा विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति को लेकर सियासी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में दो बहनों से छेड़छाड़ का आरोप, CCTV से पकड़े गए दो आरोपी गिरफ्तार
मेरठ में दो बहनों से छेड़छाड़ का आरोप, CCTV से पकड़े गए दो आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिमला में 12वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू, पहुंचे बड़े सितारे
शिमला में 12वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू, जानें क्या है खास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा उछली कार, 3 की मौत, 2 घायल
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: डिवाइडर से टकराई कार, 3 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘गजनवी’ वाले बयान पर एसटी हसन का पलटवार, 'आज भी कुछ गजनवी पैदा हो गए'
‘गजनवी’ वाले बयान पर एसटी हसन का पलटवार, 'आज भी कुछ गजनवी पैदा हो गए'
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा
भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा
साउथ सिनेमा
'दसारा' के बाद नानी ने श्रीकांत ओडेला संग 'द पैराडाइज' क्यों की? एक्टर बोले- 'एक बहुत ही रॉ एनर्जी...'
'एक बहुत ही अनोखी और रॉ एनर्जी...' नानी ने बताई 'द पैराडाइज' करने की वजह
इंडिया
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
हेल्थ
जानवर गंदा पानी भी पचा लेते हैं इंसान क्यों नहीं, कितना अलग है सिस्टम?
जानवर गंदा पानी भी पचा लेते हैं इंसान क्यों नहीं, कितना अलग है सिस्टम?
शिक्षा
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget