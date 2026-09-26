यूपी में राज्यसभा-MLC चुनाव की तैयारी तेज, BJP-SP में मंथन शुरू

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है. दोनों चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब BJP और समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है. राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर और विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा.

समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने के लिए 28 सितंबर को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर कुछ साफ हो सकती है.

वहीं, BJP भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक करेगी. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द फैसला करेगी और उम्मीदवारों के चयन में सभी संबंधित लोगों से विचार-विमर्श किया जाएगा.

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यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. 16 अक्टूबर को वोटिंग के साथ ही मतगणना भी होगी.

BJP के अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बीएल वर्मा, सीमा द्विवेदी और हरदीप सिंह पुरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है. SP के राम गोपाल यादव और BSP के रामजी गौतम भी रिटायर होने वाले सदस्यों में शामिल हैं. इसके अलावा दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद एक सीट पहले से खाली है.

विधानसभा में BJP के पास ज्यादा संख्या

राज्यसभा चुनाव में विधानसभा की संख्या अहम भूमिका निभाएगी. 403 सदस्यीय विधानसभा में BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 288 विधायक हैं. इसमें BJP के 255 विधायक हैं. वहीं SP-कांग्रेस गठबंधन के पास 103 विधायक हैं, जिसमें SP के 101 विधायक शामिल हैं.

इसी संख्या के आधार पर दोनों प्रमुख दल अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बना रहे हैं.

विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव होगा. इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं. 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

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23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है.

BJP और SP दोनों के कई मौजूदा विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति को लेकर सियासी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है.