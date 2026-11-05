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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में छूटे मतदाता अब जुड़ेंगे, पंचायत-निकाय की वोटर लिस्ट से होगा मिलान

यूपी में छूटे मतदाता अब जुड़ेंगे, पंचायत-निकाय की वोटर लिस्ट से होगा मिलान

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत राशन कार्ड, पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची से विधानसभा की वोटर लिस्ट का मिलान करेगा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 05 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले छोटे मतदाताओं को सूची में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने कवायद तेज कर दी है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब चुनाव आयोग छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए नया अभियान चलाएगा.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत राशन कार्ड, पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची से विधानसभा की वोटर लिस्ट का मिलान किया जाएगा. इसमें 18 साल या उससे अधिक उम्र के ऐसे नागरिकों की पहचान होगी, जिनका नाम अभी विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. इसके अलावा  सरकारी राशन की दुकानों के रिकॉर्ड से भी मदद ली जाएगी. 

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जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. खाद्य एवं रसद विभाग की मदद से सरकारी राशन की दुकानों पर पंजीकृत राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा. इसमें पात्र नागरिकों के नाम तलाशकर उनका मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया जाएगा.

पंचायत और निकाय की सूची से भी होगा मिलान

SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची मे करीब चार करोड़ का अंतर सामने आया था. इसकी जांच के लिए अब आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय की वोटर लिस्ट से भी विधानसभा की सूची का मिलान कराने को कहा है. इसका मकसद ऐसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जो पंचायत या निकाय की सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है.

नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में बने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब सक्रिय किए जाएंगे. कक्षा नौ से ऊपर के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता अभियान चलेगा. खासतौर पर 18 से 19 साल के पात्र युवाओं का फॉर्म-6 भरवाकर पंजीकरण कराया जाएगा. महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अभियान से जोड़ा जाएगा.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 05 Nov 2026 01:03 PM (IST)
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