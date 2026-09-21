UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!

उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन और वोटों के समीकरण को लेकर हलचल तेज है. इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर अपनी बात रखी है. एबीपी न्यूज़ से ओवैसी ने कहा किदस बारह दिन में पता चल जाएगा.

इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि उनकी कोशिश गठबंधन बनाने की है और बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए विपक्षी दलों का साथ आना जरूरी है. ओवैसी ने गठबंधन का प्रस्ताव रखते हुए कहा था, 'यूपी में हम गठबंधन की कोशिश में हैं. हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे. आइए मिलकर एक गठबंधन करते हैं.'

बिहार का भी किया जिक्र

ओवैसी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी उनकी पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव दिया था. उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी ने 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई. ओवैसी का मानना है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ साथ आना जरूरी है.

ओवैसी के दावों और बयानों के बीच सवाल है कि क्या उनकी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेगी और अगर ऐसा होता है तो उसका चुनावी असर क्या होगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने अलग-अलग दलों और नेताओं के साथ गठबंधन किए हैं, लेकिन ये गठबंधन लंबे समय तक कायम नहीं रह सके.

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था. इस गठबंधन को दलित-मुस्लिम गठबंधन के तौर पर पेश किया गया. करीब एक साल के भीतर यह गठबंधन भी टूट गया.

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने आरएलएसपी और BSP के साथ गठबंधन किया. इस गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया. चुनाव के बाद यह गठबंधन भी टूट गया.





साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था. इस मोर्चे में ओवैसी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और फिलहाल योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और नगीना से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर भी साथ आए थे. हालांकि, चुनाव से पहले ही ओपी राजभर इस गठबंधन से अलग हो गए.

साल 2022 में ही जन अधिकार पार्टी (JAP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया था.

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने अपना दल (कमेरावादी) के साथ गठबंधन किया. इस गठबंधन को पीडीएम न्याय मोर्चा के नाम से सामने रखा गया. लेकिन चुनाव के बाद यह गठबंधन भी टूट गया.

ओवैसी का रिपोर्ट कार्ड

ओवैसी की पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को दिए गए आंकड़ों के आधार पर देखें तो अलग-अलग राज्यों में तस्वीर एक जैसी नहीं रही है. तेलंगाना विधानसभा चुनाव साल 2023 में पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटों पर जीत दर्ज की.

साल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती.

साल 2026 में पश्चिम बंगाल में AIMIM ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी.

साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की.

साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी.

यूपी में मुसलमानों ने किसे दिया वोट?

अब सवाल है कि यूपी में मुस्लिम वोटर किसके साथ? साल 2022 के चुनाव के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम वोटरों के बीच समाजवादी पार्टी और सुभासपा संग उसके गठबंधन को 83 % वोट मिला, जबकि AIMIM को 0.49 % वोट मिला.

इन आंकड़ों में सपा गठबंधन और AIMIM के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है.





अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 और साल 2022 के बीच मुस्लिम वोटरों के वोटिंग पैटर्न में अहम बदलाव दिखा. साल 2017 में मुस्लिम वोटरों के बीच बीजेपी को 6 %, समाजवादी पार्टी को 46 % और BSP को 19 % वोट मिला. साल 2022 में बीजेपी को 8 %, समाजवादी पार्टी को 79 % और BSP को 6 % वोट मिला.

अखिलेश के खिलाफ ओवैसी

ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुस्लिम राजनीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं.

बीते दिनों ओवैसी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को 'प्लास्टिक का कप' समझ लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि सपा के मुस्लिम नेताओं का मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है. ओवैसी का दावा रहा है कि अगर मुसलमानों को सही नेतृत्व मिल जाए तो अखिलेश यादव की 'दुकान बंद' हो जाएगी.

उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यह भी कहा था कि उन्हें गलतफहमी है कि मुसलमानों का विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी है. ओवैसी ने यह भी कहा था, 'मुझे अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं.'

यूपी किन सीटों पर मुस्लिम फैक्टर?

उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मुस्लिम आबादी 25 % से ज्यादा है. 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का असर है. इनमें 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 % के बीच है. वहीं 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 % से ज्यादा बताई जाती है.

यूपी में ओवैसी-अखिलेश के लिए चुनौती क्या?

यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री वोटों के बंटवारे से भी जुड़ी है. अगर ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाते हैं तो इसका चुनावी असर विपक्षी दलों, खास तौर से सपा और कांग्रेस पर पड़ सकता है. मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की स्थिति में बीजेपी को फायदा मिल सकता है.

दूसरी ओर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का सवाल उठता है. यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री जैसे बयानों से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना है. इसके अलावा लीडरशिप भी एक मुद्दा है. सपा में किसी बड़े मुस्लिम चेहरे की गैरमौजूदगी को ओवैसी के लिए संभावित राजनीतिक जगह के तौर पर देखा जा रहा है.





हालांकि कई मौकों पर सपा का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान भी ओवैसी के बयानों की आलोचना कर चुके हैं. आजम खान ने ओवैसी के एक बयान पर कहा था कि उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि लोगों में मुस्लिमों के लिए नफरत पैदा हो.

उधर, आजम खान भले ही सपा में हैं लेकिन मौके-बे-मौके उनकी नाराजगी की खबरें आती रहीं हैं. रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, सपा में आजम की जगह अपना स्पेस बनाने की कोशिश में है लेकिन आजम के आगे उनकी नहीं चल पा रही है. आजम गुट गाहे-बगाहे अपनी आवाज बुलंद करता रहा है.

अब ओवैसी की बात करें तो वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं सिर्फ यही जरूरी नहीं होगा बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वह किन दलों के साथ आते हैं?

यूपी में साल 2022 की तस्वीर क्या थी?

बीजेपी ने 376 सीटों पर चुनाव लड़ा और 255 सीटें जीतीं. BSP ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा. पार्टी को 1 सीट मिली. वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा. उसे 2 सीटों पर जीत मिली. समाजवादी पार्टी 347 सीटों पर चुनाव लड़ी और 111 सीटें जीतीं. केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीतीं.

वहीं सुभासपा ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीतीं. इसके अलावा संजय निषाद की अध्यक्षता वाली निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीतीं.

अब साल 2027 से पहले सबसे बड़ा सवाल

अब यूपी में एक तरफ ओवैसी, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन की जरूरत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी का पिछला यूपी रिकॉर्ड उन्हें अलग राजनीतिक चुनौती के सामने खड़ा करता है. ओवैसी के सामने सवाल केवल गठबंधन बनाने का नहीं, बल्कि यूपी में अपनी राजनीतिक जगह बनाने की भी है. देखना होगा कि जिन दलों के साथ उन्होंने 2022 और 2024 में उनके साथ अलायंस किया था, उनमें से कौन उनके साथ आता है. या AIMIM पर परिणामों के बाद फिर वोट कटवा का टैग लगेगा!

कहां है ओवैसी की कमी?

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने कहा कि ओवैसी पर वैसे भी ‘बी टीम’ होने के आरोप लगते रहे हैं. यूपी में जब भी चुनाव आते हैं, 2019, 2022 और 2024 में भी उन्होंने छोटे दलों के साथ गठजोड़ की कवायद की. कोशिश रही कि छोटे दलों को जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक मंच तैयार किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी कवायद परवान नहीं चढ़ सकी.

उन्होंने कहा कि बसपा के कमजोर होने के बाद यूपी में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है. मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा यह समझता है कि उसे चुनाव में क्या करना है. यही वजह है कि ओवैसी यूपी में अब तक कोई बड़ा चुनावी कमाल नहीं कर सके हैं.

अतीक की पत्नी को ओवैसी ने दिया था टिकट

'जहां चुनाव लड़ते हैं वहां...'

शुक्ला ने कहा कि जब आप किसी राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो आपको वहां लंबे समय तक सक्रिय रहना पड़ता है. सिर्फ चुनाव के समय आना और चुनाव खत्म होते ही सन्नाटा छा जाना राजनीतिक तौर पर परिपक्व तरीका नहीं है. ओवैसी पर यही सवाल उठते रहे हैं कि वह चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद हाशिये पर चले जाते हैं.

उनका मानना है कि आसिम वकार भी कांग्रेस में गए हैं. वह यह जानते हुए ही गए होंगे कि ओवैसी की पार्टी का दायरा कितना बढ़ पाएगा. दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में कुछ दलों ने भी हिंदुत्व की राजनीति की, लेकिन वहां भी परिस्थितियां अलग रहीं और वह राजनीति उस तरह आगे नहीं बढ़ सकी.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में साल 1990 के दशक से मुलायम सिंह यादव एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे थे. अब उनकी जगह अखिलेश यादव ने ले ली है. यूपी की मुस्लिम राजनीति में सपा का यह आधार अभी भी बना हुआ है.

अलायंस टूट जाने पर क्या बोली AIMIM?

हालांकि AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान इस बात से इत्तफाक नहीं रखते हैं कि पार्टी सिर्फ चुनावों के वक्त एक्टिव होती है. ऐसे लोगों को मुस्लिमों का हित नहीं दिखता.

पिछले 12 सालों से AIMIM उत्तर प्रदेश में संगठन के तौर पर काम कर रही है. जो लोग चुनाव के दौरान हम पर आरोप लगाते हैं, वे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों के राजनीतिक अस्तित्व से पूरी तरह नफरत करते हैं. वे नहीं चाहते कि मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो. वे मुसलमानों को राजनीतिक गुलाम बनाना चाहते हैं और अपना राजनीतिक गुलाम मानते हैं. वे मानते हैं कि मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी नहीं हो सकती. मेरा सवाल है कि अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता?

चौहान ने कहा कि दूसरी बात, जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, हम लगातार लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं. पिछले चुनाव में हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन जिस तरह से हम पिछले एक साल से काम कर रहे हैं, आने वाले चुनावों में एक नया बदलाव आएगा. हमारे नेता ने पहले दिन से ही कहा है कि हम बीजेपी और योगी जी को हराने के लिए आधा रास्ता तय करने को तैयार हैं. लेकिन यह अहंकार है. जिस तरह कौरवों में अहंकार था, उसी तरह इनमें भी अहंकार है. लेकिन वह अहंकार टूटेगा, जरूर टूटेगा.

सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में - AIMIM

उन्होंने कहा कि अगर वे बीजेपी को हराना नहीं चाहते हैं तो वे इसे नहीं मानेंगे. मेरे नेता ने 2 तारीख (2 अक्टूबर) तक का समय दिया है. अब हमें देखना है. हम पिछले छह महीनों से खुला निमंत्रण दे रहे हैं. बिहार में हमने निमंत्रण दिया और 6 सीटें मांगीं. उनका क्या हुआ? अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो भी यही होगा. यह अहंकार टूटेगा और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी.

चौहान ने आरोप लगाय कि सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में जा रही हैं. अब 'जय परशुराम' का नारा इस्तेमाल किया जा रहा है. अब वे मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप लगा रहे हैं.