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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान

UP Politics: यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान

UP Election News: सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि हम गठबंधन (भाजपा) से यह एक सीट अपने लिए मांग रहे हैं और इसके एवज में हम अन्य जगहों पर 10 सीटें छोड़ने को भी तैयार हैं.

By : सतीश कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कई तरह के सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बड़ा सियासी दांव खेला है. सुभासपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बाराबंकी की रामनगर विधानसभा क्षेत्र से संजय तिवारी को अपनी पार्टी से  कैंडिडेट (प्रत्याशी) बना दिया. इसके साथ ही उन्होंने बाराबंकी में गठबंधन के तहत इसी सीट पर चुनाव लड़ने का खुला दावा भी ठोक दिया है.

दरअसल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर शुक्रवार को बाराबंकी पहुंचे. उन्होंने रामनगर के एक निजी लॉन में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जीत के मंत्र दिए.

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'जहां हमारा जनाधार मजबूत वहीं से लड़ेंगे चुनाव'

मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद राजभर ने बाराबंकी में अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह स्पष्ट किया. उन्होंने हाईलाइट करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश में वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमारा मजबूत जन आधार होगा. बाराबंकी जिले में हमारा सबसे मजबूत जनाधार इसी रामनगर सीट पर है, इसलिए हम यहीं से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं. हम गठबंधन (भाजपा) से यह एक सीट अपने लिए मांग रहे हैं और इसके एवज में हम अन्य जगहों पर 10 सीटें छोड़ने को भी तैयार हैं.

जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के पूर्व विधायक जो बहुत कम वोटों से हारे थे, वे भी यहां से दावेदार हैं, तो क्या भाजपा आपकी पार्टी को यह टिकट देगी, इस पर उन्होंने कहा कि हम खुद 17 सीटों पर लड़े थे और 10 सीटों पर महज 500 से 1000 वोटों के अंतर से हार गए थे. ऐसी सिचुएशन जहां भी आएगी, उस पर शीर्ष नेतृत्व मिलकर फैसला करेगा.

सुभासपा ने 56 सीटों पर बनाए कोऑर्डिनेटर और सब-कोऑर्डिनेटर

अरविंद राजभर ने बताया कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश की लगभग 56 विधानसभा सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर और सब-कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, जहां संगठन और जातिगत आंकड़ों के आधार पर लगातार समीक्षाएं हो रही हैं. इसी कड़ी में आज रामनगर की समीक्षा की गई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए गांवों में जाएं और चौपालों के माध्यम से पार्टी की नीतियों का प्रचार-प्रसार कर मतदाताओं को जोड़ें.

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Published at : 13 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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UP NEWS Arvind Rajbhar Barabanki News
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