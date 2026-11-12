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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...

SPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...

AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा यानी SPM का सीएम फेस घोषित किया है. अब इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 12 Nov 2026 01:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है. चंद्रशेखर आजाद के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. गठबंधन की सफलता के लिए सभी मिलकर काम करेंगे और इसकी सफलता उत्तर प्रदेश की जनता की सफलता होगी. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनने पर वे अपने विजन के मुताबिक बदलाव लागू कर सकेंगे.

ओवैसी के इस ऐलान पर कांग्रेस की ओर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और ओवैसी को गठबंधन का ऐलान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं. ओवैसी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था और उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका के बारे में सोचना चाहिए. इमरान मसूद ने कहा कि ओवैसी काबिल इंसान हैं और उन्हें यह समझना चाहिए.

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इमरान मसूद क्या बोले?

चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर इमरान मसूद ने कहा, 'चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं. देखते हैं कि वह क्या करते हैं.' उन्होंने ओवैसी की मुस्लिम राजनीति पर भी टिप्पणी की. इमरान मसूद ने कहा कि ओवैसी अब्दुल की बात करके राजनीति करते हैं, लेकिन अब बराबरी की बात होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि अब्दुल ही दरी क्यों बिछाएगा? अब अब्दुल बराबरी की बात करेगा.

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि वह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते और न ही इस तरह की बातों पर कुछ कहना चाहते हैं.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 12 Nov 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Chandra Shekhar Azad UP NEWS Up Politics Spm
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